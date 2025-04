Scuola: Maria Mastropierro eletta nuova coordinatrice della Gilda degli Insegnanti Bari

BARI - Maria Mastropierro è la nuova coordinatrice del sindacato Gilda degli insegnanti Bari. La sua elezione è arrivata al termine del convegno “Next Gneration School: formazione, strategie e metodi” del 31 marzo. Questo importante incarico arriva dopo un percorso di grande impegno e dedizione, che ha visto la Mastropierro ricoprire ruoli di responsabilità all’interno del sindacato.Maria Mastropierro, docente di inglese all’Istituto Comprensivo Scardigno Savio di Molfetta, si è distinta per la sua professionalità e passione per l’insegnamento. Da ottobre 2024 era coordinatrice pro tempore del sindacato, prima per quattro anni ha ricoperto il ruolo di vice coordinatrice, ed è membro del direttivo della Gilda degli Insegnanti di Bari dal 2016.La sua elezione come coordinatrice è un segnale di continuità e di rinnovamento per l’organizzazione, che, grazie alla sua esperienza e competenza, mira a rafforzare l’impegno della Gilda per la tutela dei diritti degli insegnanti, nonché per il miglioramento continuo della qualità dell’insegnamento e della formazione."Sono onorata di essere stata eletta Coordinatrice di Gilda degli insegnanti di Bari a fianco di un rinnovato direttivo che è la forza della nostra associazione professionale e del nostro sindacato sul territorio. L’obiettivo della Gilda è quello di valorizzare in ogni sede la professionalità del docente e di puntare ad un sindacato che torni ad essere veicolo di principi e idee, non solo sindacato di servizio”, ha dichiarato Maria Mastropierro.Il convegno “Next Generation School: formazione, strategie e metodi” è stato un’importante occasione di aggiornamento e riflessione sulle sfide e le opportunità che la scuola del futuro deve affrontare, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore e che ha contribuito a tracciare le linee guida per il miglioramento del sistema educativo.Con l’elezione di Maria Mastropierro, la Gilda degli Insegnanti Bari continua il suo percorso di crescita e innovazione, con la ferma volontà di affrontare le sfide del futuro con competenza e passione.