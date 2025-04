Brindisi accoglie l’Amerigo Vespucci: inizia la sosta pugliese del tour nel Mediterraneo (foto)

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Ad accoglierla, le autorità locali, la fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud e una grande partecipazione di pubblico, già da giorni in attesa delle visite a bordo, andate sold-out in pochissimo tempo. Con l’arrivo del celebre veliero si apre anche il Villaggio IN Italia, esposizione itinerante dedicata alle eccellenze italiane che accompagna il Vespucci fin dal suo imbarco per il viaggio intorno al mondo.



Durante i quattro giorni di permanenza a Brindisi sono previsti spettacoli, conferenze, concerti e attività culturali pensate per coinvolgere cittadini e visitatori. La giornata inaugurale è stata suggellata da un suggestivo Flyboard Show, che ha reso omaggio alla "nave più bella del mondo" con acrobazie spettacolari sospese tra cielo e mare.

«Il ritorno a Brindisi regala una forte emozione, così come forte è il legame con questa città», ha dichiarato il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci. «Portiamo con noi la straordinaria avventura del giro del mondo lungo i cinque continenti, un’esperienza che ha unito il tradizionale ruolo della nave come scuola della Marina Militare a quello di strumento di diplomazia navale per portare l’immagine dell’Italia nel mondo».

Dopo Brindisi, il viaggio della Vespucci proseguirà verso altre tappe del Mediterraneo, continuando a raccontare, tappa dopo tappa, la storia, il prestigio e la bellezza del nostro Paese.

ph_Ezio Cairoli