Tragedia sulla SP 30 nel Foggiano: ciclista travolto e ucciso da un’auto

FOGGIA - Un ciclista di circa 40 anni, di nazionalità romena, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 30, che collega Torremaggiore a San Severo, nel Foggiano.

L’incidente si è verificato a pochi chilometri da San Severo. L’uomo è stato investito da un’autovettura in transito. La conducente, resasi subito conto dell’accaduto, si è fermata per prestare soccorso e ha allertato immediatamente il 118.

Sul posto sono giunte più ambulanze, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’impatto, stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.