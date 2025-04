Caos Foggia: Bitetto nuovo amministratore unico, stipendi in ritardo e rischio penalizzazione

- Nuovi sviluppi, ancora una volta allarmanti, in casa Foggia Calcio. Nel girone C di Serie C,è stato nominato nuovo amministratore unico del club. La nomina arriva direttamente da, che un mese fa si era dimesso irrevocabilmente dalla carica di presidente della società dauna.

Il ruolo di Bitetto, con ogni probabilità, si limiterà alla gestione dell'ordinaria amministrazione del Foggia in questa fase di incertezza societaria.

La situazione finanziaria del club resta critica. Appare improbabile che entro la giornata di oggi vengano saldati gli stipendi di febbraio 2025 ai calciatori e agli altri dipendenti e tesserati del Foggia. Questo mancato pagamento espone seriamente la squadra pugliese al rischio di una penalizzazione in classifica. Una sanzione che, in questo momento delicato della stagione, potrebbe avere conseguenze pesantissime, spingendo i dauni in piena zona playout e costringendoli a lottare per evitare una clamorosa retrocessione in Serie D.

Intanto, l'ex presidente Canonico continua a cercare acquirenti per il Foggia, proseguendo le trattative con l’imprenditore Fedele Sannella e con altri potenziali investitori. Tuttavia, se Canonico non dovesse riuscire a cedere la società, il futuro del Foggia appare quanto mai incerto. Il rischio concreto è che, sia in caso di salvezza e permanenza in Serie C che in caso di retrocessione in Serie D, il club non venga iscritto al prossimo campionato. Un epilogo drammatico che getterebbe nello sconforto la tifoseria rossonera.