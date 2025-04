Lecce-Como, possibile chance da titolare per l'ex Sala: Giampaolo punta sull'esperienza per la salvezza

In vista della delicata sfida salvezza di sabato 19 aprile alle ore 15:00 al "Via del Mare" contro il Como, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, l'allenatore del Lecce Marco Giampaolo potrebbe concedere una maglia da titolare al difensore

Il giocatore, classe 1999, ha già avuto modo di scendere in campo nell'ultima partita dei salentini, la sconfitta per 2-1 contro la Juventus all'"Allianz Stadium", subentrando ad Antonino Gallo al primo minuto del secondo tempo. Finora, Sala ha collezionato 10 presenze con la maglia del Lecce in questo campionato di Serie A.

La partita contro il Como avrà un sapore particolare per Sala, che in passato ha vestito anche la maglia dei lariani, una delle tappe di una carriera che lo ha visto indossare le casacche di diverse squadre tra cui Sassuolo, Palermo, Crotone, Spal e Virtus Entella, oltre alle giovanili dell'Inter e brevi esperienze ad Arezzo.

Sala vanta anche un significativo curriculum nelle nazionali giovanili, con 12 presenze nell'Italia Under 21, 5 nell'Under 20, 2 nell'Under 19 e una nell'Under 18, dimostrando le sue qualità e la sua affidabilità a livello giovanile.

Marco Giampaolo sembra intenzionato a sfruttare l'esperienza e la duttilità di Sala per affrontare un match cruciale per la corsa alla salvezza. Il Lecce ha assoluto bisogno di una vittoria contro il Como per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e Sala potrebbe rappresentare una pedina importante nello scacchiere tattico del tecnico.