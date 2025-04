"Carcere: professioni a confronto". 10 e 11 aprile il seminario conclusivo del Progetto Vertigine

BARI - Giovedì 10 aprile, dalle 9:30 alle 13:00 e venerdì 11, dalle 14:00 alle 18:30, la cooperativa sociale Terre Solidali e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS organizzano il seminario dal titolo “Carcere: professioni a confronto”, evento che si terrà presso il Museo Diocesano “Palazzo Vescovile” in largo San Donato 5 a Bisceglie. L’incontro si pone come evento conclusivo del Progetto Vertigine, percorso di accompagnamento orientato alla riduzione dei rischi di esclusione sociale e di recidiva attraverso la creazione di un filo conduttore tra carcere e territorio.

Il seminario nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle criticità legate alla detenzione, e di valorizzare le buone pratiche di volontari, operatori sociali, avvocati e amministratori che tutti i giorni collaborano per favorire la rieducazione del condannato attraverso il reinserimento lavorativo come prevenzione alle recidive.

Durante gli approfondimenti saranno affrontati diversi temi: dal lavoro e l’inserimento sociale come strumenti di rieducazione e reinserimento del condannato alla condizione degli immigrati in carcere, dai minori negli istituti di pena alla detenzione femminile e le pari opportunità.

Nel corso delle due giornate interverranno rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria e comunale, esperti delle realtà sociali attive nel settore carcerario, l’associazione A Mano Libera con don Riccardo Agresti e la cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola con Pietro Fragasso. Per il CSV San Nicola ETS interverranno la presidente Rosa Franco e il direttore Alessandro Cobianchi.

L’evento si svolge in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Puglia e in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Trani, Camera Penale di Trani, Movimento Forense – Dipartimento Carcere, CROAS Puglia.

Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trani e dal CROAS Puglia.