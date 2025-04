CassanoScienza, al via l'11/a edizione

CASSANO DELLE MURGE - Manca pochissimo all’ undicesima edizione di Cassano Scienza, il festival dedicato alla divulgazione scientifica, che si terrà dal 7 al 13 aprile 2025 a Cassano delle Murge.Una settimana tanto attesa perché ricca di eventi, conferenze, spettacoli e laboratori interattivi pensati per avvicinare il mondo della scuola e le comunità di cittadini alla divulgazione scientifica. Il territorio murgiano, gli studenti del liceo “Don Milani - Leonardo da Vinci” di Acquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge e i professionisti impegnati sono, quindi, pronti ad accogliere le eccellenze, i ricercatori e i professionisti della divulgazione scientifica italiana, all’interno di un contenitore che mette i ragazzi al centro dell’evento e accanto agli esperti.Ad organizzare il Festival, il Liceo assieme all’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge e numerose altre realtà del territorio e nazionali.Nel panorama dei festival di divulgazione italiani, l’evento è ormai riconosciuto e considerato non come semplice festival ma come nuovo modo di fare informazione e, senza esagerazione alcuna, di fare didattica: particolarità del progetto, infatti, è proprio quella di rendere gli studenti veri protagonisti del Festival, in quanto coinvolti in tutti i processi dell’iniziativa: dall’accoglienza alla comunicazione, dalla logistica al social management. Non è quindi un caso se, nel 2022, il Festival è stato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti di diffusione della cultura scientifica nazionali e se, come sperimentazione didattica, è intrecciato con “Oltre le discipline”, una delle idee del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE, di cui la scuola è capofila.In questo contesto, il tema dell’edizione 2025, ‘Visioni' non è casuale. Questo festival dà l’opportunità di guardare al futuro con nuovi occhi, esplorando le infinite possibilità che la scienza e la tecnologia offrono. I giovani sono al centro di questo evento, perché sono loro i protagonisti di un cambiamento che non riguarda solo il domani. Inizia oggi. Cassano Scienza vuole dare loro la parola, stimolare la loro curiosità e favorire la creazione di nuove visioni per un futuro sempre più innovativo e sostenibile.Alla conferenza inaugurale di lunedì 7 aprile, interverranno:Maria Rosaria Annoscia – Dirigente Scolastico Liceo “Don Milani-Leonardo da Vinci” di Acquaviva delle Fonti-Cassano delle MurgeLoredana Capone -Presidente Consiglio Regionale della PugliaGiuseppina Lotito, Dirigente Ufficio III Ambito territoriale di BariDavide Del Re – Sindaco di Cassano delle MurgeMarco Lenoci – Sindaco di Acquaviva delle FontiFrancesco Tarantini - Presidente del Parco nazionale dell’Alta MurgiaIppolita Lazazzera – Dirigente Scolastico I.C. “Perrotti-Ruffo” di Cassano delle MurgeAngelo Contursi - Vicepresidente BCC di Cassano delle MurgeAlessio Perniola – Direttore di Multiversi – divulgazione scientificaTra i tanti ospiti nazionali ed internazionali di questa edizione, Cristina Mangia e Sabrina Presto, ricercatrici al CNR, che presenteranno lo spettacolo “Scienziate Visionarie” con la regia di Maria Eugenia D’Aquino, Pierluigi Lopalco, Professore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento, il trio di influencer - divulgatori scientifici e accademici Rollini – Bertacchi - Angioni che ci sveleranno tutti i segreti sulle plastiche, l’attesissimo nuovo spettacolo di Alessio Perniola sul concetto di cambiamento, la conferenza di Antonio Galdo per avere una nuova prospettiva sui temi della sostenibilità, Antonio Carnevale, Ricercatore di Filosofia morale del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) e Co-fondatore di DEXAI Srl e Beatrice Eleuteri docente di Bibliografia e Biblioteconomia dell’Università di Roma Tre.Ovviamente da non perdere il fitto programma di laboratori e la Fiera della scienza.Un appuntamento da non perdere, quindi, per tutti gli studenti, gli appassionati di scienza e i curiosi di tutte le età.