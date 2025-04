Coppia di giovani fermata a Bari con coltelli: denunciati per porto abusivo di armi

Il motivo del gesto

BARI - Una coppia di giovani è stata fermata dallacon l'accusa di. I due, lui die lei di, sono stati trovati in possesso di due coltelli: uno ae l’altro da, mentre si dirigevano con atteggiamento sospetto verso un condominio in, una delle zone più centrali della città.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti, i due giovani stavano per vendicare una lite pregressa all’interno della loro famiglia. L'intento di compiere un atto di vendetta li aveva spinti a portare con sé le armi, ma fortunatamente la loro azione è stata interrotta grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine.

Denunce e provvedimenti legali

Entrambi sono stati segnalati alle autorità competenti per porto abusivo di armi, e la 16enne, essendo minorenne, è stata segnalata al Tribunale per i Minorenni di Bari. La giovane dovrà rispondere delle sue azioni in base alla normativa in vigore per i minorenni.

La vicenda, che si è conclusa con il fermo dei due giovani, ha portato a riflessioni su come gestire la rabbia e le frustrazioni, soprattutto tra i più giovani, in un contesto dove purtroppo la violenza appare come una soluzione a conflitti familiari e personali.

Un altro episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza cittadina

L'incidente è anche un segnale per la comunità, ricordando l'importanza di rimanere vigili e attenti nei confronti di comportamenti sospetti, che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica. L'intervento tempestivo della Polizia Locale di Bari ha evitato il peggio, ma la situazione solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari e sul ruolo delle forze dell’ordine nel prevenire il ricorso alla violenza.