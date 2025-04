Con Columbia ogni avventura è Ready to Roam

La nuova collezione SS25 Ready to Roam di Columbia è pensata per chi affronta ogni avventura con stile e dinamicità. Versatile e resistente, questa linea accompagna gli esploratori in ogni fase del loro viaggio, dalla città ai luoghi più selvaggi.

Perfetta per le avventure on the road – dal campeggio alle escursioni in destinazioni remote, fino alle arrampicate e ai lunghi viaggi – Ready to Roam offre comfort e protezione senza rinunciare allo stile. La collezione si basa su tre principi fondamentali: durabilità, mobilità e funzionalità.

Caratterizzata da colori neutri e materiali leggeri, i capi sono pensati principalmente per un pubblico maschile, ma la sua versatilità la rende ideale anche per chi cerca uno stile outdoor autentico e funzionale.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it