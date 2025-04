Veronica Rudian apre il concerto di Alberto Fortis

La pianista e compositrice ligure Veronica Rudian aprirà il concerto di Alberto Fortis in programma Sabato 26 Aprile al Teatro Comunale di Ventimiglia.

Veronica spiega: ''E' un onore aprire il concerto ad Alberto Fortis. Ho avuto il piacere di conoscerlo sia di persona e prima ancora, musicalmente. Ed in più, mi rende felice poter contribuire con la mia musica a questo evento benefico organizzato dalla Spes Auser, per raccogliere fondi, dando così un aiuto alle famiglie che si occupano con persone con disabilità. "

Su tutte le piattaforme digitali arriva “ENDLESS” (etichetta Digital Noises) il nuovo album della pianista e compositrice Veronica Rudian, un progetto dal sapore pop melodico con sfumature rock che arricchiscono l’interno progetto. Il nuovo disco arriva dopo il precedente album “Il Viaggio” e dopo l’ottimo riscontro ricevuto da pubblico e media, per la pubblicazione dei brani “Farfalle” e “Autoritratto”.

Veronica racconta la nascita del nuovo disco: “Con Endless ho deciso di lasciarmi andare parlando di me, attraverso le note di sei brani, diversi tra loro, ma legati da un unico filo che conduce l'ascoltatore dentro ad ogni parte di me e del mio essere. Si potrà percepire il lato dolce, malinconico, fragile e quello ribelle, bizzarro e stravagante. Insomma, che vi aspettavate da un segno doppio? I gemelli sono sempre in continua evoluzione”.