Concluso con successo il corso per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS): la Protezione Civile Puglia potenzia la capacità operativa in vista della campagna AIB

Si è concluso con esito positivo il, promosso dallain collaborazione con la società specializzata. Il percorso, avviato lo scorso, ha rappresentato un tassello fondamentale nella preparazione tecnica e operativa in vista dell’imminente

Le attività, svolte presso la sede operativa di Modugno, si sono articolate in due moduli formativi: uno base da 56 ore, rivolto alle unità operative non ancora iscritte al Registro Regionale DOS, e uno di aggiornamento da 16 ore per il personale già accreditato. Entrambi i percorsi si sono conclusi con una prova finale. In totale, 65 nuovi DOS sono stati formati e saranno ora affiancati sul campo in interventi reali.

Punto centrale del corso sono state le esercitazioni pratiche del 16 e 17 aprile, tenutesi presso la Masseria Galeone di Martina Franca (TA), sede del Comando Carabinieri Forestali, dove i partecipanti hanno simulato interventi di spegnimento in scenari realistici, con l’impiego di mezzi specializzati, per testare tempi di risposta e coordinamento tra le varie componenti operative.

“Questa iniziativa è fondamentale per potenziare le competenze e sensibilizzare sul valore della prevenzione. La formazione e il presidio costante del territorio sono strumenti chiave nella lotta agli incendi boschivi”, ha sottolineato l’ing. Barbara Valenzano, Dirigente Responsabile della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.

Il corso si inserisce in una collaborazione consolidata tra Protezione Civile e Carabinieri Forestali, che prevede anche attività formative congiunte. “Come Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, abbiamo un nostro nucleo di primo intervento e condividiamo spazi e risorse con la Protezione Civile, anche a Castellaneta Marina”, ha aggiunto il Tenente Colonnello Giovanni Notarnicola, comandante del Reparto.

Grazie a una sala operativa integrata e al supporto di tecnologie avanzate e osservazioni satellitari, la Protezione Civile Puglia coordina efficacemente interventi di prevenzione e gestione delle emergenze. La campagna estiva 2025 vedrà un’organizzazione del territorio in ambiti specifici, con più operatori, aree mappate e contingenti formati per ogni zona.

Il corso si conferma un investimento concreto in sicurezza e prevenzione ambientale, rafforzando il ruolo della Protezione Civile Puglia come presidio attivo sul territorio. Le attività continueranno durante l’estate con sessioni di “training on the job”, tra il 1° luglio e il 31 agosto, durante le quali le unità operative affiancheranno i DOS dei Vigili del Fuoco in interventi reali contro gli incendi boschivi.