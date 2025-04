Assalto al carcere minorile Fornelli di Bari: sette minori in custodia cautelare per sequestro e tentata evasione

La gip del Tribunale per i Minorenni di Bari,, ha disposto laper sette giovani tra i, accusati diin concorso.

I fatti risalgono al 9 marzo scorso, quando i sette minori – secondo quanto emerso dalle indagini – avrebbero partecipato ai violenti disordini scoppiati all’interno dell’istituto penale minorile Fornelli di Bari. Il provvedimento restrittivo era stato richiesto dalla Procura minorile l’8 aprile. I sette giovani destinatari della misura erano già detenuti in diverse strutture penali per minori per reati precedenti.

Le indagini condotte dagli inquirenti hanno accertato che nella sommossa avrebbero avuto un ruolo anche due maggiorenni, in corso di identificazione giudiziaria separata.

Secondo la ricostruzione, il gruppo avrebbe tentato una evasione organizzata, appiccando il fuoco a lenzuola, danneggiando apparecchiature elettroniche, come telecamere di sorveglianza, tablet e ricetrasmittenti, e manomettendo i sistemi di comunicazione interni. Durante l’azione, due agenti della polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti con calci, pugni e morsi, quindi minacciati e rinchiusi all’interno del corpo di guardia.

Gravissimo l’episodio in cui uno dei minori avrebbe cosparso di alcol i pantaloni di uno degli agenti, minacciando di dargli fuoco. Le chiavi dei cancelli sarebbero state sottratte durante l’aggressione.

I due agenti coinvolti hanno riportato ferite e contusioni, per le quali è stato necessario l’intervento medico. La situazione fu riportata sotto controllo solo dopo l’intervento del personale di sicurezza e il ripristino dell’ordine interno.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per identificare con certezza tutti i partecipanti alla rivolta.