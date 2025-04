Conversano, prosegue il Festival Lector in Scienza: la tre giorni di promozione della divulgazione scientifica

LECCE - Seconda giornata di Lector in Scienza, il Festival organizzato a Conversano dalla Fondazione Di Vagno, in collaborazione con Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Politecnico di Bari. Seconda giornata di dibattiti e approfondimenti per conoscere più a fondo la società della conoscenza attraverso la scienza.Ad aprire la giornata di domani venerdì 4 aprile, alle 8.30 nella Sala conferenze di San Benedetto, sarà l’educatrice ambientale Elisabetta Mitrovic che, insieme con l’educatrice ambientale Laura Capra, condurrà i piccoli lettori in una escursione lungo un selvaggio litorale, fra terra e acqua, dune e spiaggia per scoprire la vita che ospitano. Un invito a esplorare e conoscere la natura e i suoi ambienti attraverso la costruzione di un “Taccuino”.Alle 9.30 nella Sala biblioteca della Community Library, si parlerà della corsa alla bomba atomica, dei grandi scienziati protagonisti dell’epoca, dei dubbi etici e del ruolo della scienza in un momento storico scandito dall’ansia di potere. La storia di quei pochi uomini che nel 1942 in Norvegia impedirono a Hitler il lancio della bomba atomica, con un’impresa spettacolare e apparentemente impossibile. Ne parleranno il divulgatore scientifico Luca Malagoli e Mariaserena Melillo bibliotecaria della Fondazione Di Vagno.Ci si sposta nella Biblioteca civica “M. Marangelli” per l’appuntamento delle 10.30. Una conversazione tra il rettore dell’Università di Bari Aldo Moro Stefano Bronzini e Cristiana Castellotti responsabile programmi di attualità e approfondimento di Rai Radio3. Le Università sono luoghi di formazione del sapere e di trasmissione della conoscenza, dove si alimenta il dibattito e si esercita la “democrazia”, il pericolo per i nuovi autocrati. Nei secoli si sono trasformate ma hanno conservato la funzione di centro di trasmissione del sapere, di ricerca e di produzione di nuove conoscenze.A seguire “In un cielo lontano”, con i partecipanti alla III edizione del “Premio Rossella Panarese” che hanno costruito podcast originali di divulgazione scientifica su un mondo da ripensare avendo l’occasione di non commettere gli errori del passato. A condurre l’incontro sarà Marco Motta autore e conduttore di Radio3 Scienza. Il Premio è realizzato in collaborazione con Rai Radio3.Le scuole che stanno partecipando a Lector in Scienza sono IISS “G. SALVEMINI” di Alessano, Liceo Artistico e Coreutico "De Nittis-Pascali" di Bari, Liceo Classico “Casardi” di Barletta, IISS Consoli di Castellana Grotte, Liceo Simone Morea di Conversano, Liceo Scientifico e Linguistico Vallone di Galatina, IISS Alpi Montale di Rutigliano, Polo liceale Sylos Fiore di Terlizzi.Le nuove frontiere del tech saranno al centro di un incontro organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, alle 17.00 nella Sala conferenze di San Benedetto. Un incontro sul complesso intreccio tra ricerca scientifica, poteri economici, politica e società civile, per comprendere chi orienta il progresso tecnologico e con quali criteri. Con Giuseppe Cascione direttore dipartimento scienze politiche Università di Bari, Azzurra Ragone docente di informatica Uniba, Marco Pennelli co- founder e builder PugliaTechs e Giuseppe Morgese docente di diritto dell’Unione Europea Uniba.A seguire, alle 18.00, nella Sala biblioteca della Community Library, l’appuntamento sulla falsa sostenibilità con Antonio Galdo direttore del sito nonsprecare.it e Oscar Buonamano direttore di Pagina’21, la rivista culturale della Fondazione Di Vagno. Si parlerà dei consumi che in teoria diventano sempre più “verdi” anche se non tutti lo sono davvero e quasi mai alla portata di tutte le tasche. Una deriva che può essere arginata da un diverso stile di vita e dalla riconquista del primato della politica sulla tecno-finanza.Alle 19.00, sempre nella Sala biblioteca della Community Library, la psicoterapeuta Luciana Murru e Roberta Fulci redattrice e conduttrice Rai Radio3 Scienza, parleranno della necessità di cure che non siano soltanto fisiche, della nascita e dello sviluppo della psiconcologia in Italia. Ospedali, istituzioni e società civile hanno l’obbligo di offrire ai pazienti oncologici solidarietà, accoglienza e occasioni di crescita individuale perché affrontare una malattia da soli, è sempre difficile.La giornata si chiuderà alle 20, ancora nella Sala biblioteca della Community Library, con il podcast “Padroni del mondo”. Chi sono, che cosa vogliono i nuovi padroni del mondo, quelle persone che governano alcune tra le più grandi infrastrutture del pianeta, con miliardi di utenti e tecnologie avanzatissime? Nell’ultimo appuntamento della giornata interverranno il saggista Luca De Biase, Cristiana Castellotti e Marco Motta.La quarta edizione di Lector in Scienza è promossa e organizzata da Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921). Con il sostegno e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia - Dipartimento Turismo e Cultura, Città di Conversano, Comune di Castellana Grotte, Comune di Turi.Realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Politecnico di Bari. Con il sostegno di Master Italy, Umana, Exprivia. Media partner Rai Radio3 e Pagina’21. Con la partecipazione di Grotte di Castellana srl, Biblioteca civica Maria Marangelli, Bloombook libreria, IP Domenico Modugno. Partner tecnico Aesse informatica proattiva.