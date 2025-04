Corato, ciclista travolto da un’auto pirata sulla provinciale 231: muore un uomo di 56 anni

– Tragedia nel pomeriggio di ieri lungo la, nei pressi di Corato, dove unha perso la vita dopo essere stato travolto da un’

L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, stava percorrendo il tratto stradale in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi subito dopo l’impatto.

Immediato l’intervento del personale del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini. Il caso è ora al vaglio della Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili all’identificazione del responsabile, che al momento risulta ancora ignoto.