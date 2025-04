Tragedia sulla provinciale 110: quattro giovani perdono la vita in un incidente nel Tarantino

LIZZANO – Un gravissimo incidente stradale è costato la vita a quattro giovani nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel cuore del Tarantino. La tragedia si è consumata nei pressi della centrale Enel di Lizzano.

Secondo le prime informazioni, le vittime sono due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni. Tutti viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada in prossimità di una curva, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un albero.

Lo schianto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai giovani occupanti. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia stradale, per i quattro non c’era purtroppo più nulla da fare.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause dell’uscita di strada. Al momento non si esclude l’eccessiva velocità, un possibile colpo di sonno o un malore alla guida.

L’intera comunità del Tarantino è sotto shock per una tragedia che spezza quattro giovani vite e lascia un vuoto incolmabile in famiglie e amici. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a fare piena luce su quanto accaduto.