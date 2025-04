Da Putignano a Noci: il potenziamento delle attività di Ospedale e Territorio

BARI – Dall’Ospedale al territorio. Doppia tappa in programma il prossimo 7 aprile 2025 per il presidente della Regione Puglia, che alle ore 12 parteciperà all’inaugurazione della nuova Radiologia dell’Ospedale di Putignano (via Cappuccini), ristrutturata e potenziata, e a seguire (ore 13) sarà nel PTA-Poliambulatorio di Noci di via Repubblica 2, struttura interessata da tre diversi interventi finanziati con fondi PNRR. Un’occasione utile per verificare l’andamento dei cantieri in corso per la realizzazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità e per visitare la nuova Centrale Operativa Territoriale (COT) appena ultimata.Interverranno:il presidente della Regione Pugliail direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio