Dal Rotary Club Bitonto una bilancia speciale per la cooperativa Zip.H

BITONTO - Un’azione concreta, visibile, potente: è questo l’obiettivo dell’iniziativa ecologica in programma domani a Barletta, quando – in occasione della Giornata Regionale della Costa Pugliese – l’intera comunità sarà coinvolta in un’azione collettiva di rigenerazione delle coste e delle spiagge della zona.L’appuntamento - completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Barletta, e a cui hanno già aderito altre associazioni, alcune scuole del territorio e tanti cittadini attivi - è fissato presso la litoranea di Ponente, all’altezza di via Luigi Dicuonzo, vicino al Summer White Beach, alle 9:30, domenica 6 aprile 2025.Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa coordinata, al termine della quale i materiali raccolti saranno sommati a quelli rimossi lungo tutte le coste pugliesi: un messaggio forte, visibile, reale, mai lanciato finora. Una giornata nata per dimostrare che il cambiamento nasce da chi sceglie di agire: “Sei più grande di quel che pensi” è lo slogan della mobilitazione, che avviene nel quadro della prima edizione della Giornata Regionale della Costa, promossa dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto, coordinata da 2HANDS e patrocinata dal Comune di Barletta.Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP ( https://bit.ly/3FMmh23 ): gli strumenti per la raccolta (sacchetti) saranno forniti da Retake. Si consiglia di portare con sé guanti antitaglio e/o pinze per operare in sicurezza.“Il nostro mare ha bisogno di noi. Ogni gesto, ogni presenza, rappresenta un contributo alla bellezza e alla salute di una terra straordinaria e dalle potenzialità immense. A chi partecipa chiediamo di portare un amico, un familiare, un sorriso. Barletta è casa nostra. E prendercene cura è una scelta d’amore”, dichiara Roberta Piazzolla, Referente di Retake Barletta.Evento: https://bit.ly/3FMmh23 Retake Barletta: barletta@retake.org Facebook: https://www.facebook.com/RetakeBarletta/