Ecco come si scrive il dialetto barese, altro che quello di Topolino

Contrariamente a quanto sostiene l’autrice della traduzione del dialetto barese di “Topolino”, non è vero che Bari non ha una tradizione letteraria e teatrale. Sarebbe stato sufficiente leggersi qualche pagina delle nostre numerose commedie di autori dialettali per rendersi conto di come si scrive il dialetto barese.A tal proposito ricordo l’ultima pubblicazione “A spasso nel teatro di Domenico Triggiani”, a cura di Nicola Triggiani e Rosa Lettini (Cacucci Editori, 2025), nel quale si può avere contezza di come si scrive il dialetto barese. Il dialetto barese anche se non ha regole concordate, ha pur sempre delle linee-guida che la maggioranza degli autori e dei poeti di casa nostra segue.Secondo il commediografo contemporaneo, Felice Alloggio, «Il teatro in dialetto barese, come anche le altre forme del costume popolare, quali i canti, la poesia, le feste, negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni, passando da semplice occasione per impegnare il tempo libero, a vera e propria attività culturale che ha sviluppato un completo e notevole miglioramento nella realizzazione degli spettacoli, svolgendo anche una importante funzione pubblica»Riporto un dialogo ripreso dal testo citato dal quale si può confrontare e apprezzare la diversità di quanto scritto su “Topolino” che porta i lettori su un binario sbagliato. Ma, solo a volerlo, la bibliografia sul dialetto barese, consentirebbe a chiunque di non sbagliare il nostro vernacolo. Per non parlare, infine, dei recenti dizionari bilingue (Italiano/Barese e Barese/Italiano) delle case Editrici Levante e WIP che avrebbero risolto ogni dubbio.(si rivolge al vigile) Uaglió, chiáme u sìnneche!E ce àve arrevàte carnevále? Ce iè chèssa masckaràte? Vattìnne, non si sfettènne!Ríte mbàcce a cùsse bastóne… Ma víte addó sime arrevàte: chèsse iè lésa maistá... Ji sò u rè Giacchìne Muràtte... Chiáme sùbete u sìnneche e fernìscele de fá u speretùse… Nu picche de criànze... O tímbe mì te facéve fecelá... accóme fecelàrene a mè.Cusse iè màtte!(gridando) A tè, u sìnneche! Ji stògghe dó. Te si scherdàte ca stanòtte te sò venùte nzènne? Spíccete! Ferníscele de fá fínde de fadegá! Ascínne!Maistá, benternáte! Avìta scusá ce u vìgele urbáne v’ha scangiàte pe nu matte, acquànne v’ha vìste chembenáte adacsì.Ji decèsse: vìgele inurbáne.Stéve mbegnáte che na giùnda mbòrtande, ma appéne sò sendùte le paróle mbregghiàte du vìgele sò accapesciùte tutte e me sò amnáte a spezzacuèdde.Va búne, uaglió. Addó ng’è gùste no ng’è perdènze. U sacce ca vú facìte fìnde de fadegá e frecàte terrìse pure pe resperá, ma mó, cóme te sò dìtte jinde o sènne, vògghie fá nu gire jinde a Bàre pe vedè dópe dú sèggue ce cóse si chembenáte tu e chìdde c’hanne chemannáte prime de tè.Signorsì, maistá. Avìta scusá ce non sò dìtte a nesciùne c’avìva terná iósce, assenò me pigghiàvene pe màtte.Ci pèghere se fásce, u lupe se la mange… Madònne ce site devendàte delecàte: parìte tande femmenèdde. A le tímbe mì le masque ièrene chiú iòmene. Non parláme de chìdde ca chemannàvene.Iè acsì ca vá u munne iósce.Me sò stangàte percè sò arrevàte a l’appéte. Non sò acchiàte na carròzze, nè nu cavàdde... Ma ce fine hanne fàtte?Le carròzze non asìstene chiú.E le cavàdde?Mó stónne le tomòble.E le cavàdde ve le site mangiàte a brascióle? U milleuettecindèttridece trasìbbe jinde a Bàre trionfànde a cavàdde.U sacce da quanne scéve a la scóle.Mó facìme cusse gìre!Quanto sopra è solo un assaggio del nostro dialetto, senza scomodare alcuni importanti autori del calibro di Alfredo Giovine, Dante Marmone, Gaetano Savelli, Giovanni Panza, Giuseppe Gioia, Lorenzo Gentile, Luigi Canonico, Luigi Sada, Nicola Pignataro, Pasquale Sorrenti, Peppino Franco, Tiziana Schiavarelli, Vito De Fano, Vito Antonio Di Cagno, Vito Maurogiovanni, Vito Signorile e tanti altri che l’autrice avrebbe potuto consultare senza maltrattare la nostra lingua.