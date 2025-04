Dazi USA, De Santis (Pd): “Una batosta per imprese Puglia”

"Dove sono ora i trumpiani nostrani - continua De Santis-, che solo pochi mesi fa festeggiavano la sua elezione con cappellini e magliette? È evidente che il sovranismo, tanto decantato, sia il vero male di questa epoca. Ci sarà sempre un sovranista più sovranista di te, pronto a scatenare guerre commerciali e reali per il proprio tornaconto, a scapito di tutti gli altri. La Puglia e l’Italia non possono permettersi di pagare questo prezzo".

"Il governo Meloni deve svegliarsi e scegliere da che parte stare: non con il sovranismo che ci isola, ma - continua De Santis - con un'Europa forte e unita. Solo un'azione coordinata a livello europeo può rispondere in modo mirato e proporzionato, costringendo Trump a sedersi al tavolo delle trattative e a fermare questa deriva. La Puglia, l'Italia non può aspettare: serve una reazione immediata per - chiude il Segretario - difendere le nostre imprese, i nostri lavoratori e il futuro della nostra economia".

BARI – "I dazi imposti da Donald Trump - dichiara Domenico De Santis - rappresentano una vera e propria batosta per le imprese e i lavoratori pugliesi, con il rischio concreto di far perdere alla nostra economia miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. L’export della Puglia, che ammonta a 7,34 miliardi di euro (dati Aforisma), ha negli Stati Uniti il suo mercato principale, soprattutto per i prodotti alimentari, tessili e del Made in Italy, settori su cui le nostre aziende hanno investito con forza negli ultimi anni. Oggi, questa mazzata commerciale minaccia di vanificare anni di sacrifici e di sviluppo".“Non possiamo accettare che le imprese e i lavoratori pugliesi paghino il prezzo di scelte scellerate altrui – dichiara Domenico De Santis, Segretario Regionale del PD Puglia – La Puglia merita risposte immediate, non il silenzio di un governo che si vanta di amicizie internazionali ma non le usa per tutelarci”. Il pericolo, infatti, non si ferma qui: l’impennata dell’inflazione e l’aumento dei prezzi al dettaglio rischiano di colpire ancora una volta le fasce più deboli della società, scaricando su di loro i costi di una guerra commerciale che non abbiamo voluto. Mentre le imprese pugliesi sono nel panico, cercando soluzioni per affrontare l’emergenza, il governo italiano tace. È sconcertante che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante la sua vicinanza politica a Trump, non abbia fatto nulla per scongiurare questo disastro per l’economia italiana ed europea.