De Santis (Pd): "Bene l'approvazione della legge regionale su Open Innovation e Intelligenza Artificiale"

BARI – “Il Partito Democratico della Puglia esprime soddisfazione per l'approvazione della legge su Open Innovation e Intelligenza Artificiale.- commenta così il segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis - Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l'innovazione del nostro tessuto economico e sociale.La legge, fortemente voluta dall'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, prevede l'istituzione di una piattaforma digitale dell'innovazione. Questo strumento online faciliterà le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni e cittadini, promuovendo lo scambio di conoscenze e stimolando l'incontro tra domanda e offerta di innovazione.Il Partito Democratico Puglia riconosce l'importanza di questa legge nell'affermare la nostra regione come hub dell'innovazione. La collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria sarà determinante per sostenere la crescita economica e occupazionale del territorio. Inoltre, l'adozione di pratiche di Open Innovation e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi produttivi e nei servizi pubblici contribuiranno a migliorare l'efficienza e la competitività della Puglia a livello nazionale ed europeo.Il PD – conclude De Santis - continuerà a sostenere iniziative che promuovano l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, consapevole che solo attraverso investimenti in ricerca e tecnologia sarà possibile affrontare le sfide future e garantire un benessere diffuso per tutti i cittadini.”