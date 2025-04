Decaro: “Papa Francesco ci ha indicato la strada. Le sue parole resteranno per sempre con me”

21 aprile 2025 – “Mi ha indicato la strada tante volte. E con umiltà ci ha lasciato l’insegnamento più grande: ‘Non è il momento di innalzare la torre ma di allargare la piazza’.” Con queste parole, affidate ai suoi canali social, Antonio Decaro, presidente della commissione Ambiente dell’Unione Europea ed ex sindaco di Bari, ha voluto rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, scomparso ieri.

Un ricordo personale, che rimanda a un incontro di qualche anno fa con il Pontefice, durante un incontro con i sindaci. “Quelle parole – scrive Decaro – resteranno per sempre con me.” Un messaggio che riflette l’approccio aperto, inclusivo e vicino alle persone che ha caratterizzato tutto il pontificato di Francesco.

Un messaggio che diventa guida

Papa Francesco – sottolinea implicitamente Decaro – non è stato soltanto una guida spirituale, ma anche un punto di riferimento concreto per chi, nelle istituzioni, cerca di lavorare al servizio degli altri. L'invito ad "allargare la piazza" è oggi più che mai un'eredità preziosa, in un mondo che ha bisogno di ponti, non di muri.

L’omaggio di Decaro si unisce al cordoglio unanime di queste ore, in cui istituzioni, cittadini e rappresentanti di ogni parte del mondo ricordano un Papa che ha saputo parlare a tutti, con il linguaggio della pace, della giustizia e dell’umiltà.