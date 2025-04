De Santis (Pd): “Papa Francesco lascia un ricordo indelebile, uomo di Pace”

21 aprile 2025 – “La vita di Papa Francesco lascia nei cuori di credenti e non credenti un segno indelebile di lotta per la Pace.” Con queste parole, De Santis, esponente del Partito Democratico, ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice scomparso, sottolineandone il valore universale e l’eredità spirituale che lascia al mondo.

“È stato il Papa dei profughi, degli ultimi, dei diseredati,” ha proseguito De Santis, “un uomo che ha lavorato senza sosta per promuovere la Pace in un mondo che oggi sembra precipitare verso un orizzonte di follia e insensatezza.”

Un'eredità viva e rivoluzionaria

Secondo De Santis, “la gratitudine per il suo messaggio non può essere riassunta in poche righe: occorrerà tempo per apprezzarne ogni sfumatura.” Il pensiero corre alla grandezza morale e spirituale del Pontefice, “ai suoi pensieri lunghi, allo spirito di sacrificio che lo ha animato fino all’ultimo respiro.”

Un auspicio accompagna queste parole: che il messaggio di Francesco non vada perduto, ma continui a illuminare il cammino della Chiesa. “È fondamentale – sottolinea De Santis – che venga scelta una guida ispirante per il nostro tempo. Il messaggio di Francesco continuerà a camminare sulle gambe dei tanti che ne hanno ascoltato, letto, meditato le parole.”

Un lunedì dell’Angelo di lutto e speranza

Il PD Puglia, attraverso l’ufficio stampa, chiude la nota con un pensiero di speranza: “Il portato rivoluzionario di Papa Francesco non si esaurirà certo in questo lunedì dell’Angelo di lutto e di speranza. Resterà come faro per un’umanità in cerca di verità, giustizia e amore.”