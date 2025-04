Emiliano e Capone: “Papa Francesco ci lascia un’eredità di amore, giustizia e accoglienza”

21 aprile 2025 – La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta oggi, Lunedì dell’Angelo, ha suscitato commozione e dolore anche in Puglia, regione con cui il Pontefice aveva stretto un legame profondo e autentico.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha affidato a una nota il proprio pensiero:

“La intensa e dolcissima vita terrena di Papa Francesco si è conclusa oggi, lunedì dell’Angelo. È facile immaginarlo adesso accompagnato dagli angeli in Paradiso al cospetto di Dio. Ringraziamo il Signore che ce lo ha donato, permettendoci di imparare da lui la semplicità, l’amore per il Creato, il senso della giustizia e dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani. Proseguire senza di lui non sarà facile, ma siamo consapevoli che il suo insegnamento renderà più lieve la nostra fatica.”

Un ricordo accorato anche da parte di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, che ha sottolineato il legame speciale tra Papa Francesco e il territorio:

“È un giorno triste per il mondo e per la nostra Puglia, con la quale Papa Francesco aveva un rapporto speciale. Per noi terra di frontiera e di accoglienza, casa di Padre Pio e don Tonino Bello. Per ben cinque volte Papa Francesco è venuto a farci visita, ci ha accolto nel suo abbraccio ed ha ricordato e apprezzato l’amore e l’ospitalità dei pugliesi sempre pronti nei momenti di difficoltà.”

Capone ha inoltre voluto evidenziare il forte messaggio umano e sociale del Santo Padre:

“La sua vita in difesa degli ultimi, dei poveri, dei bambini, delle donne, della natura e dell’ambiente sia monito per tutti noi. Lascia agli amministratori, ai leader della Terra e ai cittadini un grande esempio di umanità e giustizia sociale che non possiamo disperdere. Mancherà a tutti e tutte noi, facciamoci portavoce e esempio della sua vita.”

Un legame profondo con la Puglia

Papa Francesco ha visitato la Puglia cinque volte nel corso del suo pontificato, manifestando un’attenzione costante per il Mezzogiorno, per i temi dell’accoglienza e della solidarietà. La sua figura resterà un riferimento morale e spirituale per i pugliesi e per l’intero Paese.