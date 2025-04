“DNA Evolution” a Lecce: l’ottava edizione di FoodExp

LECCE - Il Chiostro dei Domenicani di Lecce si prepara ad accogliere l’ottava edizione di, in programma, con un’anteprima lunedì 14. Un evento ormai imprescindibile nel panorama italiano dell’enogastronomia e dell’hôtellerie, ideato dacon la direzione di

Il tema di quest’anno, “DNA Evolution”, vuole essere un’indagine sul futuro della cucina e dell’accoglienza italiana, attraverso laboratori sperimentali, talk, degustazioni, masterclass, un hackathon, un concorso per studenti e momenti conviviali indimenticabili, con oltre 70 ospiti italiani e internazionali.

Un laboratorio creativo per la cucina di domani

Dopo l’edizione 2024 dedicata alle “Origini e contaminazioni”, FoodExp 2025 guarda al futuro. “Se il nostro DNA è mutato, come evolverà?”, si chiede il direttore Giovanni Pizzolante. La risposta è affidata a due giorni di confronto tra chef stellati, pizzaioli d’avanguardia, pastry chef, esperti di mixology, giornalisti e professionisti del settore, che esploreranno nuove tecniche, approcci sostenibili, contaminazioni internazionali e innovazione nella formazione.

Il programma: un viaggio multisensoriale

Lunedì 14 aprile, l’anteprima con la Welcome Dinner presso Fràn - Masseria Francescani, con un parterre d’eccezione di chef tra cui Roy Caceres, Jacopo Ticchi, Enrico Marmo, Franco Pepe e i mixologist Martina Bonci e Paolo Scialpi.

Martedì 15 aprile si entra nel vivo: dalla cerimonia inaugurale, il forum proseguirà con il grande talk sul tema “DNA Evolution”, con la partecipazione di nomi come Xin Ge Liu, John Regefalk (Basque Culinary Center), e l’analisi delle nuove traiettorie del food system. Da non perdere i laboratori sperimentali con Ticchi, Pecis e Caceres, le masterclass con Il Luogo di Aimo e Nadia, Balzi Rossi e Retroscena, e il concorso per studenti “Le salse per ogni forma” in collaborazione con Monograno Felicetti.

La sera, la suggestiva cornice di Torre del Parco ospiterà la Cena di Gala, con piatti firmati da Francesco Sodano, Domingo Schingaro, Davide Di Fabio, Luigi Taglienti e molti altri.

Mercoledì 16 aprile, spazio alla Food Edition dell’HackFest, sei tavoli di confronto su temi cruciali come sostenibilità, formazione e internazionalizzazione. Sul palco, altri protagonisti della ristorazione d’avanguardia: Andrea Catalano, Peppe Guida, Francesco Sodano, Ciro Scamardella, Manuel Ferrari, Denis Lovatel.

Gran finale con la cena conclusiva sempre al Chiostro, con protagonisti chef e pastry chef da tutta Italia per un ultimo, emozionante momento di condivisione e creatività.

Un’esperienza aperta a tutti

FoodExp è un evento gratuito, aperto a studenti, professionisti, giornalisti, appassionati e turisti, con registrazione su www.foodexp.it. A pagamento, su prenotazione, le degustazioni, i pranzi memorabili e le cene di gala.

Una rete solida di partner e istituzioni

FoodExp è reso possibile grazie al sostegno di Agugiaro & Figna, Acqua Panna-S.Pellegrino, Felicetti, Berlucchi, Alma, Berto’s, Novaleas, Banca Popolare Pugliese, e con la collaborazione di AIS Lecce e Le Dune Group. Cofinanziato da Unione Europea, Regione Puglia, Pugliapromozione – POC Puglia 2014-2020.

📅 Date: 15-16 aprile 2025

📍 Location: Chiostro dei Domenicani, Lecce

🎟️ Ingresso libero con registrazione su: www.foodexp.it