Emiliano a Brindisi per il convegno sulla disabilità a bordo della Vespucci: "Dialogo e leale collaborazione sono fondamentali"

- In occasione della tappa brindisina del Tour Mediterraneo della nave Amerigo Vespucci, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato al convegno "Autonomia e vita indipendente: dalla scelta al diritto", promosso dal Ministero per le Disabilità. L'evento, che ha visto la partecipazione della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre a numerose autorità civili e militari, ha rappresentato un'importante occasione per discutere e sensibilizzare sul tema della disabilità.

"È motivo di grande entusiasmo ospitare in Puglia l’Amerigo Vespucci, che ha addestrato generazioni di marinai italiani, ufficiali e sottufficiali", ha esordito il presidente Emiliano. "Oggi questo entusiasmo diventa commozione per la sensibilità della Marina Militare nell'accogliere queste giornate per la disabilità."

Emiliano ha poi sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi per migliorare i servizi dedicati alla grande disabilità: "É l’occasione per ribadire che bisogna fare molto di più per organizzare ancora meglio i servizi per la grande disabilità. In Puglia abbiamo decuplicato i finanziamenti per l'autismo, realizzando sei nuovi centri, uno per provincia. Ma non basta."

Il presidente ha evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni a tutti i livelli: "Ho manifestato al ministro tutti i punti di forza, ma anche di debolezza che dobbiamo superare insieme in leale collaborazione. Il dialogo è il segreto vero di questi anni di lavoro: quello che abbiamo realizzato è stato progettato con chi ne beneficia”.

Emiliano ha inoltre espresso apprezzamento per l'impegno della ministra Locatelli, auspicando che diventi un modello per tutti: "Emiliano si è complimentato con la ministra Locatelli perché “esprime un grande impegno, che tuttavia deve diventare una regola per tutti. Ad esempio, mi chiedo perché lo screening neonatale adottato in Puglia non viene esteso anche nelle altre regioni? É necessario che queste materie siano oggetto di una maggiore condivisione”."

L'iniziativa, ospitata a bordo della prestigiosa nave scuola della Marina Militare, ha dunque rappresentato un momento significativo di confronto e riflessione sull'importanza di garantire autonomia e diritti alle persone con disabilità, con un forte appello alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche a livello nazionale.