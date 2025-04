Xi Jinping in tour nel Sud-Est asiatico contro il protezionismo di Trump: "Nessun vincitore in una guerra commerciale"

- In un momento di crescente tensione commerciale globale, segnato dall'introduzione dei dazi americani, il presidente cinese Xi Jinping ha intrapreso un viaggio strategico nel Sud-Est asiatico, con tappe in Vietnam, Malaysia e Cambogia, con l'obiettivo di rafforzare i legami commerciali regionali. Il tour, che si concluderà il 18 aprile, assume un significato cruciale nel contesto delle tariffe imposte da Donald Trump, che stanno scuotendo l'economia mondiale.

In un articolo pubblicato sul principale quotidiano vietnamita, Nhan Dan, Xi Jinping ha lanciato un chiaro messaggio contro il protezionismo, sottolineando che "non porta da nessuna parte" e che una guerra commerciale "non vedrà vincitori". Il leader cinese ha esortato Vietnam e Cina a "salvaguardare con forza il sistema commerciale multilaterale, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali e un ambiente internazionale aperto e cooperativo".

Cooperazione rafforzata con il Vietnam

Xi Jinping ha posto l'accento sulla necessità di una maggiore cooperazione con il Vietnam nelle catene di approvvigionamento industriali e di una collaborazione più ampia nei settori emergenti, sfruttando le iniziative regionali come la Cooperazione dell'Asia orientale e la Cooperazione Lancang-Mekong.

Contenzioso nel Mar Cinese Meridionale: dialogo come soluzione

Nonostante le tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale, dove la Cina rivendica la quasi totalità delle acque, entrando in conflitto con Filippine, Malaysia, Vietnam, Indonesia e Brunei, Xi Jinping ha insistito sulla possibilità di risolvere i contenziosi attraverso il dialogo. "Dobbiamo gestire adeguatamente le divergenze e salvaguardare la pace e la stabilità nella nostra regione", ha dichiarato Xi. "Con una visione lungimirante, siamo pienamente in grado di risolvere adeguatamente le questioni marittime attraverso consultazioni e negoziati".

Il tour di Xi Jinping nel Sud-Est asiatico rappresenta un tentativo di costruire un fronte comune contro le politiche protezionistiche americane, rafforzando i legami economici regionali e promuovendo il dialogo come strumento per risolvere le dispute territoriali.