Aggressione alla Polizia Locale a Bari: la solidarietà dell'Amministrazione Comunale

BARI - In seguito alla vile aggressione subita questa mattina in piazza Moro da due agenti della Polizia Locale, intervenuti per sedare un diverbio, l'Amministrazione Comunale ha espresso la propria solidarietà e vicinanza ai due agenti feriti.

L’assessora alla Vivibilità urbana e Polizia locale ha reso noto di aver contattato telefonicamente l'agente ferita per sincerarsi delle sue condizioni e di quelle del collega accorso in suo aiuto.

“Ho sentito l’esigenza di testimoniare loro la vicinanza dell’amministrazione comunale”, ha dichiarato l'assessora. “Quello degli agenti di Polizia locale, infatti, è un lavoro delicato, spesso a contatto con persone che, vivendo in condizioni di marginalità, soffrono di dipendenze da alcol o da sostanze che ne alterano la percezione e le reazioni in situazioni critiche. Quanto accaduto stamattina, purtroppo, è un episodio analogo ad altri che si consumano quotidianamente nella nostra città e che richiedono capacità di controllo e di dialogo con i soggetti coinvolti, qualità che non mancano agli agenti in servizio ma che in alcuni casi non sono sufficienti a sedare gli animi.”

L'assessora ha inoltre sottolineato l'impegno del corpo della Polizia Locale che va "ben oltre il solo aspetto repressivo ma contempla una serie di attività di prossimità che riguardano l’interazione con i cittadini anche in situazioni critiche e rischiose."

In merito alla sicurezza della zona, l'assessora ha fatto sapere che "Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica spesso ha valutato l’opportunità di disporre maggiori controlli, in affiancamento alla Polizia locale, soprattutto nelle zone maggiormente attenzionate, eventualità che potrebbe scoraggiare il ripetersi di episodi come quello odierno”.

L'Amministrazione Comunale ha dunque espresso pieno sostegno agli agenti aggrediti, riconoscendo la complessità e i rischi del loro lavoro quotidiano e valutando misure per rafforzare la sicurezza nelle aree più critiche della città.