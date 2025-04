Femminicidio a Mariotto: 80enne uccide la moglie a coltellate, poi tenta il suicidio

BITONTO – Una tragedia familiare ha scosso profondamente la piccola frazione di, alle porte di, dove questa mattina si è consumato un femminicidio., 74 anni, è stata uccisa con numerose coltellate dal marito,, 80 anni, nella loro abitazione di, a pochi passi da piazza Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha chiamato il 112 confessando il delitto: “Ho ucciso mia moglie, venite”, avrebbe detto al telefono. All’arrivo dei Carabinieri della compagnia di Modugno, l’anziano si era barricato in bagno dopo aver tentato il suicidio, senza riuscirci. I militari sono riusciti a entrare e a bloccarlo, ponendolo in stato di fermo.

La vittima, madre di tre figli, avrebbe compiuto 75 anni a settembre. La coppia era conosciuta nella piccola comunità di Mariotto, dove la notizia ha suscitato sgomento e dolore. Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato all’omicidio. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per chiarire il contesto e il possibile movente della tragedia.

Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha affidato a un post il suo dolore:

“Questa mattina, a Mariotto, una donna è stata uccisa. È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi”.

Il corpo di Lucia Chiapperini è stato trasferito per gli accertamenti medico-legali, mentre il marito è attualmente sotto custodia. La comunità locale, sconvolta, si stringe intorno ai familiari e ai tre figli della coppia in questo momento di dolore.