Fiaccolata a San Giovanni Rotondo in suffragio di Papa Francesco

SAN GIOVANNI ROTONDO – Una fiaccolata commovente ha attraversato il centro di San Giovanni Rotondo, con un percorso che ha toccato il santuario di San Pio e la chiesa di Santa Maria delle Grazie, per onorare la memoria di Papa Francesco, scomparso il lunedì dell'Angelo. L'evento, organizzato dal Comune di San Giovanni Rotondo, dai Frati del Convento di San Pio e dal vescovo padre Franco Moscone, ha visto la partecipazione di una folla numerosissima di fedeli, che hanno voluto rendere omaggio al pontefice, in un momento di riflessione e preghiera collettiva.

"È un momento a cui tenevamo tantissimo", ha dichiarato il sindaco Filippo Barbano, visibilmente commosso. "Insieme ai frati e al ministro provinciale fra Francesco Dileo, abbiamo deciso di organizzare questa fiaccolata per Papa Francesco, che ha sempre avuto un legame speciale con il nostro santuario. Lo avevo incontrato a dicembre a Roma e mi aveva promesso che sarebbe tornato a San Giovanni Rotondo. Purtroppo non potrà farlo, ma oggi lo facciamo tornare, anche se in un'altra veste. Oggi è con noi, nel cuore e nella preghiera".

La fiaccolata si è conclusa con una Messa in suffragio di Papa Francesco, un momento di preghiera che ha unito i fedeli in un atto di devozione e ricordo. La figura di Papa Francesco è stata ricordata non solo come guida spirituale, ma anche come uomo di pace, che ha incarnato il messaggio della misericordia e dell'accoglienza, valori che sono sempre stati al centro del suo pontificato.

L'evento ha visto la partecipazione di molte persone provenienti non solo da San Giovanni Rotondo, ma anche da diverse località della Puglia e non solo, che hanno voluto rendere omaggio a uno dei pontifici più amati e significativi della storia recente della Chiesa.