Foggia Calcio, trattativa in corso per l’acquisto: Fedele Sannella interessato alla società

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C, si stanno vivendo giorni di grande incertezza e attesa per il futuro societario del. L’imprenditoreha manifestato un forte interesse per l’acquisto del club dauno e, nella giornata di ieri, ha avuto un incontro decisivo con l’attuale presidente, che ha rassegnato le proprie dimissioni in modo irrevocabile.

La trattativa tra i due è ancora nelle fasi preliminari, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe presto registrare sviluppi concreti e decisivi. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo che accompagna l’arrivo di Sannella, il percorso per l'acquisizione della squadra non sembra privo di difficoltà.

Il peso dei debiti

Uno degli ostacoli principali che Sannella dovrà affrontare prima di poter procedere con l’acquisto riguarda il debito accumulato dalla società durante la presidenza di Canonico. Si parla di 2,7 milioni di euro che l’imprenditore dovrà coprire per sanare la situazione economica del club. Inoltre, Sannella dovrà sostenere una cifra pari a 1,8 milioni di euro per acquistare ufficialmente il Foggia, oltre a garantire quattro mesi di stipendi ai tesserati della squadra, un impegno che aggiunge ulteriore complessità alla situazione finanziaria.

La questione stipendi

Un altro tema caldo da risolvere è quello degli stipendi. Entro il prossimo 16 aprile, infatti, dovrà essere deciso chi tra Canonico e Sannella si farà carico degli arretrati nei confronti dei calciatori e dello staff. Una questione cruciale, che potrebbe avere un impatto diretto sulla serenità dell'ambiente sportivo e sulle motivazioni della squadra dauna.

Un futuro ancora incerto ma con speranza

Il futuro societario del Foggia appare piuttosto difficile, ma le dimissioni di Canonico e l’interesse concreto di Sannella potrebbero finalmente segnare una svolta positiva per il club. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, infatti, la società potrebbe trovare nuova linfa vitale, con un progetto solido in grado di risollevare le sorti della squadra pugliese e dare una speranza di stabilità e successo ai tifosi.

In sintesi, il Foggia si trova in un momento delicato e pieno di incertezze, ma potrebbe presto intraprendere un percorso di rinascita con l’ingresso di Fedele Sannella, un imprenditore che sta cercando di affrontare le difficoltà economiche della società per restituire al club una prospettiva più rosea e stabile. Restano da superare diverse questioni economiche e gestionali, ma i tifosi dei dauni sperano che, nonostante le difficoltà, arrivi presto una schiarita.