Foggia, esplosioni nella notte: assaltato il bancomat della BCC San Giovanni Rotondo

– Momenti di paura nel cuore della notte a Foggia, dovehanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat dellain, nel quartiere Ferrovia. L’attacco, avvenuto intorno alle 3 del mattino, ha provocato danni ingenti: lo sportello automatico è stato completamente distrutto, così come diversi vetri di auto parcheggiate nei dintorni.

Secondo una prima ricostruzione, l’assalto sarebbe stato portato a termine. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino ancora in fase di quantificazione. Al momento non è chiaro se l’esplosione sia stata provocata tramite la cosiddetta “marmotta” (dispositivo esplosivo artigianale introdotto nello sportello) o con ordigni rudimentali.

Fortissimo lo spavento tra i residenti della zona, svegliati bruscamente dalle deflagrazioni. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto persone allontanarsi a gran velocità subito dopo l’esplosione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno transennato l’area e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di raccogliere elementi utili per l’identificazione della banda.

La banca ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza e collaborerà con le autorità per la stima dei danni e il recupero delle informazioni utili. Intanto, l’episodio riaccende l’allarme sicurezza in città, già teatro in passato di episodi simili.