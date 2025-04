Turismo Pasquale e Ponti 2025: cresce la voglia di viaggiare, +3,4% rispetto al 2024

Confesercenti Puglia e Assoviaggi: “Esperienze culturali e mete esotiche trainano la domanda”

BARI – Buone notizie per il turismo organizzato: secondo le previsioni del Centro Studi Turistici di Firenze (CST) e dell’Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti, in occasione di Pasqua e dei Ponti di primavera 2025, si registra un aumento della domanda del +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, nonostante l’incertezza geopolitica e i rincari legati all’inflazione.

L’indagine, realizzata su un campione di 738 agenzie di viaggio, rileva che il 38,2% degli operatori ha segnalato un aumento delle prenotazioni, mentre il 36,4% parla di stabilità e il 21,8% di una flessione. A dominare le vendite sono le destinazioni estere (60% dei pacchetti), ma anche le mete italiane (40%) – in particolare le Città d’arte – continuano a esercitare un forte richiamo.

Le mete più richieste

Tra le mete europee predilette emergono le grandi capitali culturali: Londra, Parigi, Berlino, Lisbona, Madrid, Atene e Istanbul. Tra le destinazioni extraeuropee più ambite compaiono l’Egitto e il Mar Rosso, Marocco, Zanzibar, Capo Verde, insieme a mete del Medio Oriente come Emirati Arabi, Giordania, Turchia e Oman. In crescita anche il turismo verso l’Asia, con Giappone, Uzbekistan, Maldive e Vietnam, e, nonostante i dazi e le tensioni commerciali, si conferma l’interesse per USA, Canada e Messico.

Cultura, crociere ed esperienze su misura

Le tipologie di viaggio più richieste riflettono una crescente voglia di esperienze culturali autentiche. Le Città d’arte italiane e le capitali europee sono le più gettonate, spesso abbinate a itinerari con esperti del settore, come storici dell’arte, archeologi o giornalisti, per trasformare il viaggio in un’esperienza immersiva. Grande interesse anche per le crociere, i viaggi esotici balneari e soprattutto per i viaggi su misura, cuciti intorno ai desideri dei singoli viaggiatori.

Il commento di Confesercenti Puglia

«I pugliesi, nelle agenzie, chiedono soluzioni personalizzate – dichiara Benny Campobasso, presidente di Confesercenti Puglia –. L’esperienza di viaggio oggi deve essere non solo scoperta e conoscenza di un luogo, ma soprattutto arricchente e sicura. È questo il nuovo modo di concepire le vacanze, e il turismo organizzato si sta adattando a queste esigenze, offrendo itinerari sempre più esperienziali e curati nei minimi dettagli».

Il 2025, insomma, si conferma un anno promettente per il turismo primaverile, con segnali positivi che fanno ben sperare anche per la prossima stagione estiva.