Sammichele di Bari, il caso autovelox finisce in TV: agenti a rischio su una trave pericolante, si accende il dibattito

Diventa un caso mediatico e politico la vicenda deglia Sammichele di Bari. Dopo un blitz inaspettato della conduttrice, che ha documentato la pericolosa modalità di installazione degli apparecchi da parte della Polizia Locale, la questione approda in prima serata a, la seguitissima trasmissione televisiva in onda su(canale 15 del digitale terrestre), nella puntata speciale del, Festa del Lavoro.

Immagini shock – L’inchiesta televisiva ha mostrato agenti della Polizia Locale intenti a posizionare il dispositivo autovelox senza l’uso di dispositivi di protezione individuale, attraversando una trave pericolante, in una condizione di grave rischio per l’incolumità degli operatori. Una procedura che – oltre a violare le norme basilari sulla sicurezza sul lavoro – solleva dubbi sulla legittimità delle operazioni svolte.

Multe annullate – Come se non bastasse, l’apparecchiatura utilizzata risulterebbe non omologata, al punto che il Prefetto ha accolto numerosi ricorsi presentati da automobilisti sanzionati, annullando le multe per vizi di legittimità. Eppure, nel solo 2023, le sanzioni elevate grazie a quell'autovelox hanno fruttato al Comune oltre un milione di euro.

La puntata del talk-show, condotto da Manila Gorio, vedrà la partecipazione dell’avvocato Antonio La Scala, di rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di un’esponente della minoranza consiliare. Fissi in studio anche i giornalisti Savino Montaruli e Antonio Carbonara, opinionisti del programma.

“Quello che ho visto con i miei occhi – ha dichiarato Montaruli – è allarmante. Agenti che rischiano la vita su una trave pericolante, senza alcuna protezione, per sistemare un apparecchio la cui legittimità è stata messa in dubbio. Questo non è solo un problema politico o amministrativo, è un serio problema di sicurezza sul lavoro.”

Il giornalista lancia un appello al sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, invitandolo a intervenire nella prossima puntata del programma per chiarire la posizione del Comune, spiegare la destinazione dei fondi incassati dalle multe e soprattutto fornire risposte sulle condizioni di lavoro degli agenti.

“La trasmissione andrà in onda proprio il Primo Maggio – sottolinea Montaruli – Festa del Lavoro. Un giorno simbolico, che dovrebbe porre al centro proprio il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Mi chiedo se a Sammichele ci sia davvero qualcosa da festeggiare, dopo quello che il pubblico ha visto in TV.”

Il caso è destinato ad avere strascichi, anche istituzionali. Intanto cresce l’interesse intorno all’inchiesta, che – stando agli ascolti – sta posizionando “Il Punto” ai vertici della programmazione regionale.

La puntata andrà in onda giovedì 1° maggio 2025, su Telerama, canale 15, con tutti gli occhi puntati su Sammichele di Bari. E sul futuro degli autovelox.