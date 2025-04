Francavilla Fontana, lunedì 7 aprile al via il cantiere in Biblioteca Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Da lunedì 7 aprile prenderanno il via i lavori in Biblioteca comunale per l’abbattimento delle barriere sensoriali e la valorizzazione del tetto con la creazione di un giardino accessibile. Per tutta la durata del cantiere le aule studio non potranno essere utilizzate e la Biblioteca sarà aperta esclusivamente per il servizio di prestito. - Da lunedì 7 aprile prenderanno il via i lavori in Biblioteca comunale per l’abbattimento delle barriere sensoriali e la valorizzazione del tetto con la creazione di un giardino accessibile. Per tutta la durata del cantiere le aule studio non potranno essere utilizzate e la Biblioteca sarà aperta esclusivamente per il servizio di prestito.





"Con questo intervento – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – completiamo il processo di valorizzazione della biblioteca che consegneremo in una veste più inclusiva e con un bellissimo spazio verde con affaccio nel centro storico. Stiamo lavorando ad un profondo rinnovamento dei luoghi della cultura a partire dalla rinascita di Palazzo del Sedile, dell’ex Piazza Coperta e del nuovo teatro comunale di via Madonna delle Grazie. Gli investimenti di questo tipo sono fondamentali per una comunità capace di guardare al futuro".





Il cantiere, del valore complessivo di 500 mila euro, di cui 360 finanziati con fondi del PNRR, renderà fruibili nuovi spazi, a cominciare dal tetto dove verrà realizzato un giardino accessibile a tutti tramite un ascensore di nuova costruzione. Nel complesso il progetto consentirà di eliminare tutte le barriere fisiche e sensoriali presenti attraverso la creazione di segnaletica, mappe tattili, arredi inclusivi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.





"In pochi mesi – prosegue l'Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – abbiamo completato le procedure per l’avvio di questo nuovo cantiere che migliorerà la nostra biblioteca comunale moltiplicando le occasioni di incontro, confronto e crescita. Trasformazioni pensate soprattutto per i giovani, ma che guardano all’intera comunità".





La Biblioteca da alcuni anni è diventata un punto di riferimento per tanti studenti ed ha arricchito la propria offerta culturale con una serie di servizi e attività che hanno saputo conquistare anche i più piccoli.





"C'è tanta attesa – conclude l’Assessore ai diritti civili Sergio Tatarano – per la partenza dei lavori del giardino pensile che arricchirà la biblioteca. Un luogo che oltre ad essere simbolo della vivacità e vitalità, specie delle fasce più giovani, diventerà uno dei simboli anche di una città che si apre e accoglie. Per una felice coincidenza, proprio in questi giorni Francavilla è stata inserita tra le finaliste del prestigioso premio capitale europea dell'inclusione e della diversità 2025, a testimonianza della rilevanza delle politiche condotte con convinzione in questi anni su temi come disabilità, parità di genere e cittadinanza attiva".