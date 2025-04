Fulvio Be torna con il nuovo singolo ''Portami in giro'': ''Racconto l'amore travolgente e magnetico''

Fulvio Be torna con un nuovo singolo dal titolo Portami in giro, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto dal cantautore stesso e prodotto da Nicolò Fragile — noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Irene Grandi, Eros Ramazzotti e Renato Zero — si presenta come un pop energico e attuale, capace di evocare atmosfere estive e una voglia di leggerezza.

Costruito su una struttura ritmica solida e ben definita, Portami in giro punta a una dimensione musicale contemporanea, senza rinunciare a una scrittura personale e coerente con il percorso dell’artista. È un pezzo che si muove agilmente tra il desiderio di evasione e la concretezza del quotidiano, mantenendo una forte identità sonora.

Il videoclip ufficiale, diretto da Simone Forti per D-Video Production, accompagna visivamente il brano con un’estetica essenziale ma d’impatto. In scena, due ballerini si muovono nella penombra, illuminati da una sfera rossa che crea un gioco di contrasti tra tensione e fluidità, mentre Fulvio Be interpreta il pezzo sotto un cono di luce che ne evidenzia la presenza e l’intensità. Il risultato è un equilibrio riuscito tra coreografia e narrazione visiva.

Un aspetto particolare della figura di Fulvio Be è la sua capacità di conciliare due mondi solo apparentemente distanti: oltre a essere un cantautore, vive e lavora in Germania, dove è medico presso uno dei principali ospedali di Berlino. Turni intensi, sia diurni che notturni, rendono il suo impegno nella musica ancora più significativo, come espressione di una passione che resiste e si rinnova nonostante le difficoltà del tempo e della vita professionale.

Con Portami in giro, Fulvio Be continua a costruire un percorso artistico fatto di equilibrio tra realtà e immaginazione, tra disciplina e creatività, portando nella musica la stessa dedizione che lo accompagna ogni giorno nel suo lavoro.