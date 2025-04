Si schianta con la Lamborghini e finisce in un canale: muore imprenditore 51enne, grave un ferito

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, dove una Lamborghini Gallardo è finita fuori strada, ribaltandosi in un canale d’irrigazione adiacente a un campo agricolo. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave.La vittima è Luca Polito, imprenditore 51enne titolare di un’azienda edile con sede in via Gaffarelle 76, molto conosciuto in zona. L’uomo era alla guida della potente auto sportiva, che – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe acquistato da pochi giorni. Accanto a lui viaggiava un amico, rimasto ferito in modo serio ma salvato in extremis.L’incidente si è verificato poco prima delle 14: la Lamborghini, percorrendo una strada di campagna, è improvvisamente uscita di carreggiata, finendo nel fossato con le ruote all’aria. L’abitacolo si è rapidamente riempito d’acqua, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga per Polito, rimasto intrappolato al posto di guida. Il suo amico è invece riuscito ad essere estratto vivo, stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale.Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, l’elicottero Drago 149 del reparto volo con a bordo due sommozzatori, supportati da colleghi di Vicenza, e un’autogru del Comando di Udine. I pompieri hanno lavorato per ore per estrarre i corpi e recuperare il veicolo. Purtroppo, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore.I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità di Concordia Sagittaria è sotto shock. “Aveva appena acquistato quella macchina. Non era ancora passato da noi a mostrarla, siamo sconvolti”, hanno raccontato con commozione i titolari del ristorante frequentato abitualmente da Polito, così come i vicini di casa, increduli per la scomparsa improvvisa di una figura molto stimata in paese.Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un’imprudenza, dalla velocità o da una perdita di controllo durante la guida di un’auto ad alte prestazioni.