"Gaîté Parisienne" porta la Belle Époque sul palco del Teatro Apollo di Lecce

Il fascino scintillante della Parigi della Belle Époque rivive a teatro con Gaîté Parisienne, il brillante balletto in un atto che andrà in scenaal, nell’ambito della

Con le coreografie di Fredy Franzutti e sulle musiche frizzanti di Jacques Offenbach, Gaîté Parisienne trasporta il pubblico nella capitale culturale del XIX secolo, in un'epoca in cui Parigi era simbolo di progresso, libertà e mondanità. Le composizioni di Offenbach, dedicate proprio a questa città in fermento, accompagnano una narrazione danzata che esplode di colori, vitalità e trasformazioni sceniche.

Le scenografie firmate da Francesco Palma e i costumi storici evocano con precisione filologica l’atmosfera della Belle Époque, periodo in cui l’energia delle scoperte tecnologiche – elettricità, esposizioni universali, meccanizzazione – si rifletteva anche nei costumi sociali e nella liberazione dei corpi, incarnata dall’audacia delle Cancaneuses. Icone della libertà femminile, le ballerine di cancan diventano protagoniste di una società in corsa verso il futuro.

Una compagnia di talento, con i solisti Nuria Salado Fustè, Orion Pico Plaja, Alice Leoncini e Ovidiu Chitanu, darà vita a un allestimento scenico rinnovato dopo una lunga tournée che ha toccato i principali teatri italiani, riscuotendo ovunque successo di pubblico e critica.

