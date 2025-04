Taranto, all'Orfeo questa sera Chiara Francini con 'Forte e Chiara'

Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero ad essere destinata ad una felicità, per definizione, mutilata. "Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante"



Il titolo dello spettacolo "FORTE E CHIARA" (tratto dal libro omonimo) racconta una donna che fieramente lotta per quello in cui crede. Stand up, teatro di narrazione, satira, avanspettacolo, c'è tutto e molto di più in questo viaggio coinvolgente e straripante.



Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo.



Informazioni e biglietti:

Teatro Orfeo – 099 4533590 / 329 0779521

www.teatrorfeo.it - info@teatrorfeo.it Teatro Orfeo – 099 4533590 / 329 0779521

TARANTO - Questa sera, mercoledì 23 aprile, alle ore 21, al Teatro Orfeo di Taranto arriva Chiara Francini con “Forte e chiara”. Lo spettacolo, di e con Chiara Francini, con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e regia di Alessandro Federico, vede l’attrice e scrittrice abbandonarsi ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana.