Gallipoli, intervento di manutenzione della pavimentazione pedonale su Corso Roma

GALLIPOLI - Sono iniziati i lavori di manutenzione della pavimentazione pedonale di Corso Roma, nel tratto compreso tra via D’Elia e via Tricarico. L’intervento, della durata prevista di circa 15 giorni, ha come obiettivo la riqualificazione del tratto pedonale per garantire una continuità estetica e funzionale con il resto della pavimentazione già esistente.La pavimentazione attuale dei marciapiedi di Corso Roma è caratterizzata da una fascia mista a disegno, composta da ciottoli e ghiaia, suddivisa in comparti tramite fascette in pietra di Apricena. L’interno dei comparti è realizzato in acciottolato di fiume, seguendo un disegno artistico risalente agli inizi degli anni 2000. Tuttavia, il tratto tra via D’Elia e via Tricarico, per motivi legati alla presenza di manufatti all’epoca dei lavori, non è stato riqualificato e presenta ancora vecchie mattonelle in cemento. L’interno dei comparti sarà pavimentato con acciottolato di fiume, rispettando disegni e caratteristiche estetiche in linea con il resto del Corso.Sono inoltre previste due rampe pedonali per disabili, realizzate con le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, per garantire piena accessibilità. Dichiarazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Cuppone: “Con questo intervento vogliamo garantire un miglioramento estetico e funzionale di uno dei tratti più frequentati di Corso Roma. La nuova pavimentazione non solo offrirà un aspetto uniforme e decoroso, ma anche maggiore sicurezza e accessibilità per tutti i cittadini e i visitatori. Continuiamo a lavorare per rendere Gallipoli sempre più accogliente e vivibile.”Il Comune di Gallipoli ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi dovuti allo svolgimento dei lavori.