Gallipoli punta sulla mobilità sostenibile: approvato progetto da 750.000 euro per la pista ciclo-pedonale tra Viale Europa e Lido San Giovanni

Un passo importante verso una città più verde e connessa: laha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di unache collegherà. L’intervento, del valore massimo di, rientra tra quelli finanziabili con fondi del

Il nuovo tracciato si propone di unire due zone chiave della città, toccando aree di grande rilevanza strategica come il polo scolastico di via Spoleto, la sede comunale di via Pavia, il Parco di via Firenze e il Bus-Terminal di via Zacà. Il progetto include la costruzione di una passerella in legno e un ponte ciclo-pedonale in legno lamellare per il superamento della ferrovia, oltre a percorsi su sede protetta, pensati per garantire sicurezza e accessibilità a ciclisti e pedoni.

A completare l’intervento saranno previsti arredi urbani, rastrelliere per biciclette e un sistema di illuminazione LED alimentato da pannelli solari, elementi che contribuiranno a rendere il percorso non solo pratico ma anche piacevole e sostenibile per residenti e turisti.

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

«Questo progetto rappresenta un’azione concreta per migliorare la qualità della vita urbana. Vogliamo una città che si possa attraversare in sicurezza a piedi o in bici, dove i quartieri non siano separati ma connessi. La mobilità dolce è una risposta moderna ed efficace alle sfide ambientali e sociali che viviamo quotidianamente».

Con questo intervento, Gallipoli si conferma sempre più orientata verso un modello di città sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere dei suoi cittadini.