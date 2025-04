La Serie A dà i numeri: ecco tutte le statistiche ufficiali del campionato

Juventus da record di pareggi, Monza e Verona i club con più sconfitte

Il record assoluto di pareggi nella Serie A con 20 squadre è ancora fresco, perché è stato fissato dall’Udinese lo scorso anno con 19 pareggi. La Juve quest’anno ha già dato prova di 13 pareggi nelle prime 29 gare: a questo punto potrebbe allungare il record.



Monza e Verona sono i club che fino a oggi hanno perso più match: 18 su 29. Il record all time di sconfitte in Serie A è del Benevento con 29 match persi su 38, Monza e Verona sono salvi dal record all time ma soprattutto i Brianzoli navigano in brutte acque per la salvezza dalla retrocessione.



Roma e Bologna meglio di Inter e Napoli nelle ultime 10 gare

Andiamo indietro di 15 gare, per scoprire che la Roma in questo frammento di campionato ha giocato meglio dell’Inter, riuscendo a mettere in cassaforte 36 punti su 45, contro i 33 guadagnati dai Nerazzurri.



Nelle ultime 10 gare i Giallorossi sono l’unica squadra imbattuta e dominano la classifica parziale davanti al Bologna: entrambe con uno score migliore di Inter e Napoli.



La Roma ha vinto 8 gare e ha pareggiato 2 volte, per il Bologna 7 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta.



Inter e Atalanta attaccano senza pietà, il Napoli ha la migliore difesa

Nelle



Il Napoli di Conte tiene duro con il miglior reparto difensivo della Serie A di quest’anno, nelle prime 29 gare sono soltanto 23 i gol subiti: a questo punto, Conte e tutti i napoletani possono ancora sperare di agguantare il quarto scudetto. Andiamo indietro di 15 gare, per scoprire che la Roma in questo frammento di campionato ha giocato meglio dell’Inter, riuscendo a mettere in cassaforte 36 punti su 45, contro i 33 guadagnati dai Nerazzurri.Nelle ultime 10 gare i Giallorossi sono l’unica squadra imbattuta e dominano la classifica parziale davanti al Bologna: entrambe con uno score migliore di Inter e Napoli.La Roma ha vinto 8 gare e ha pareggiato 2 volte, per il Bologna 7 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta.Nelle quote serie a 2024/2025 il Biscione domina con un reparto offensivo da oltre 2 gol per match, per un totale di 65 reti e 47 assist. Alla seconda posizione di questo score offensivo c’è l’Atalanta con 63 gol e 42 assist.Il Napoli di Conte tiene duro con il miglior reparto difensivo della Serie A di quest’anno, nelle prime 29 gare sono soltanto 23 i gol subiti: a questo punto, Conte e tutti i napoletani possono ancora sperare di agguantare il quarto scudetto.



Statistiche individuali: gol, assist e ammoniti

Retegui è inarrestabile e continua a dominare la classifica dei marcatori con 22 gol, seguito da Kean a quota 15 reti e Thuram con 13 marcature fino alla 29esima giornata.



La classifica degli assist è dominata da Lukaku e Nuno Tavares con 8 passaggi determinanti ai fini delle reti segnate da Napoli e Lazio. Anche Rafa Leao sta mantenendo una buona media con 7 assist totalizzati fino a oggi.



Nella classifica negativa dei cartellini gialli, Izzo del Monza domina con 11 ammonizioni, seguito da Rovella della Lazio a quota 10 gialli.

Alla 29esima giornata abbiamo una valanga di statistiche per interpretare il campionato e capire come andrà a finire, non solo in chiave scudetto, dove tutto sembra ormai già stato scritto dai Nerazzurri, salvo un colpaccio del Napoli di Conte nelle prossime gare, ma anche nella top 6 per le qualificazioni UEFA e soprattutto nella zona salvezza.Seguire le scommesse calcio con le statistiche dei match aggiornate su Betfair diventa determinante per comprendere a pieno le sorti del campionato: la Serie A dà i numeri, ecco tutti i dati ufficiali aggiornati.