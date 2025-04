Lutto in casa Lecce: scomparso improvvisamente il fisioterapista Graziano Fiorita, rinviata la gara con l’Atalanta

LECCE - L’U.S. Lecce è in lutto. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club salentino ha annunciato la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra da oltre vent’anni. Fiorita, 38 anni, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua stanza d’albergo a Coccaglio, dove si trovava in ritiro con la squadra in vista della gara contro l’Atalanta.

«U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara con l’Atalanta verrà rinviata», si legge nella nota ufficiale.

Fiorita lascia la moglie e quattro figli. La notizia ha colpito duramente l’ambiente giallorosso, in cui il fisioterapista era una figura storica e amatissima da tutto lo staff, dai calciatori e dalla tifoseria.

La partita Atalanta-Lecce, inizialmente prevista per domani, venerdì 25 aprile, è stata rinviata a data da destinarsi. La richiesta, avanzata dal club salentino in seguito all’accaduto, è stata accolta dalle autorità competenti.

Un’intera comunità sportiva si stringe ora nel dolore per la scomparsa di un uomo che per oltre due decenni ha contribuito con dedizione e professionalità alla vita del Lecce.