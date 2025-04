“Gesti d’Amore”: Visite gratuite e prevenzione per la Festa della Mamma con la LILT Bari

BARI – È stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città l’iniziativa “Gesti d’Amore”, promossa dalla LILT Bari in occasione della Festa della Mamma. Due giornate – sabato 10 e domenica 11 maggio – dedicate alla prevenzione e alla salute, con visite gratuite senologiche, otorinolaringoiatriche e odontoiatriche, grazie all’impegno dei medici volontari dell’associazione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e ospitata nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, è stata illustrata oggi dall’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, dalla presidente di LILT Bari Marisa Cataldo, dal senologo e direttore sanitario LILT Bari Gianni Izzi, dall’otorinolaringoiatra Michele Barbara e dall’odontoiatra Francesco Lorusso.

Le visite si svolgeranno sabato 10 maggio dalle ore 9 fino al pomeriggio e domenica 11 dalle 9 alle 13. Per partecipare è necessario prenotarsi entro venerdì 9 maggio, scrivendo a bari@lilt.it o chiamando il numero 080 5210404.

“Palazzo di Città si trasforma in un vero e proprio villaggio della prevenzione – ha dichiarato l’assessora – un gesto concreto per avvicinare i cittadini alla cultura della salute. Un’iniziativa che intercetta anche chi, per timore o disinformazione, non si sottopone a screening periodici”.

“La prevenzione – ha aggiunto Marisa Cataldo – è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi e a chi ci ama. Con questa iniziativa vogliamo promuovere l’importanza della diagnosi precoce, fondamentale per aumentare le possibilità di guarigione. Ringraziamo il Comune per aver messo a disposizione un luogo così simbolico, e i medici e volontari LILT per il loro impegno”.

Il dottor Gianni Izzi ha ribadito l’importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sottolineando come strumenti diagnostici avanzati – come i mammografi con tomosintesi – siano determinanti per una diagnosi tempestiva e accurata, specialmente per il tumore della mammella.

Sul fronte dell’otorinolaringoiatria, il dottor Michele Barbara ha evidenziato come spesso i sintomi dei tumori testa-collo vengano sottovalutati: “Individuare precocemente segnali di carcinoma può alzare il tasso di sopravvivenza fino al 90%”.

Infine, l’odontoiatra Francesco Lorusso ha ricordato come “la conoscenza dei fattori di rischio, come fumo e alcool, sia essenziale per prevenire le patologie del cavo orale e più in generale di tutto l’organismo”.

Durante l’iniziativa sarà anche possibile ricevere informazioni su tutte le attività di prevenzione svolte dalla LILT Bari presso gli ambulatori di Corso Italia 187.

L’evento si svolge con la collaborazione della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e con il supporto di Cestaro Rossi & C., Assopanificatori della Provincia di Bari, BioNike e McElan.

Un gesto d’amore, dunque, che parte dalla cura e dalla consapevolezza, per celebrare al meglio la Festa della Mamma e ribadire il valore della prevenzione.