Nicoletta Gargiulo è il Maître dell’Anno: a lei il “Premio Aldo Guida” al SorrentoGnocchiDay 2025

Sorrento – È Nicoletta Gargiulo, restaurant manager e già miglior sommelier d’Italia, a conquistare il prestigioso titolo di Maître dell’Anno, con l’assegnazione del Premio Aldo Guida, durante la serata clou del SorrentoGnocchiDay 2025. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si è svolta nell’elegante cornice dell’Hotel Mediterraneo Sorrento, celebrando quest’anno un gustoso gemellaggio con la Puglia.

La serata, condotta dalla brillante Veronica Maya, ha visto protagonisti 13 chef d’eccellenza, impegnati nella reinterpretazione del piatto simbolo di Sorrento: gli gnocchi, con un omaggio speciale alle orecchiette pugliesi. A rendere questo connubio ancora più speciale, la coppia formata da Michele Spadaro, chef stellato del ristorante Pashà di Conversano, e Enzo Politelli dell’Ostaria Pignatelli di Napoli, che hanno presentato un piatto di orecchiette fatte a mano con fagiolini, cacioricotta di pecora e passata di pomodoro, tra i più apprezzati della serata.

Accanto a loro, una vera parata di stelle Michelin e maestri della cucina:

Fabrizio Mellino (Quattro Passi di Nerano, tre stelle Michelin), con il sous chef Marco Astarita e Alessandro Bisconti (Terrazza Mediterraneo Italian Bistrot);

Ernesto Iaccarino (Don Alfonso 1890) e Mimmo De Gregorio (Lo Stuzzichino), entrambi da Sant’Agata sui Due Golfi;

Pasquale Palamaro (Indaco, Ischia), in squadra con Giuseppe Saccone , Executive Chef dell’Hotel Mediterraneo;

Ciro Sicignano (Lorelei, Sorrento), con Vincenzo Vertucci (Sal De Riso Ristorante & Bistrot) e Vincenzo Guarino (La Corte degli Dei, Agerola), affiancato da Ciro Sieno (Enigma Restaurant, Reggio Emilia).

Dolcezze d’autore nel corner dessert

Nel corner dedicato ai dessert, Eustachio Sapone della Dolceria Sapone di Acquaviva delle Fonti (BA) ha incantato il pubblico con il suo “Ricordo di un dolce viaggio pugliese”: pasticciotto al piatto con crema al latte di mandorla e finocchietto selvatico, croccante di tarallo, carruba e cacao, gel al limone e disco di pasta frolla di semola.

Sal De Riso, presidente dell’AMPI, ha invece presentato la sua “Pastiera da passeggio”, semifreddo con mousse di ricotta, grano candito, arancia e mandarino, glassato al cioccolato bianco e crumble di frolla alla cannella. A chiudere la trilogia dolce, Michele Di Leva dell’Hotel Casa Angelina di Praiano, con il suo omaggio a Sorrento: “Caffè sorrentino”, sablée alla vaniglia con crema al caffè, lemon curd e spuma al limone.

Le Maestre Pastaie: mani in pasta tra Puglia e Campania

Suggestivo anche il “gemellaggio in diretta” tra maestre pastaie: da Cisternino, in Valle d’Itria, Renza De Cesare ha realizzato dal vivo le sue tradizionali orecchiette, mentre la famiglia Di Stefano, del ristorante Mamma che Pasta di Sorrento, ha dato dimostrazione della preparazione dei classici gnocchi sorrentini.

Gnocchi in tour per tutto maggio

Il SorrentoGnocchiDay, come da tradizione, non si ferma qui: per tutto il mese di maggio, prosegue con l’iniziativa “Gnocchi in tour”, che vedrà numerosi ristoranti della Penisola Sorrentina proporre versioni creative e inedite degli gnocchi, all’insegna della contaminazione e della qualità.

Oggi, 30 aprile, lo chef Eugenio Cuomo, del ristorante Terrazza Vittoria presso l’Hotel Continental di Sorrento, ha inaugurato il mese con un menu speciale che celebra il gemellaggio Sorrento-Puglia, unendo in tavola le orecchiette e gli gnocchi in un tributo alla gastronomia del Sud.

Tutte le ricette protagoniste della kermesse, con nomi dei locali e dettagli dei piatti, saranno consultabili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento: SorrentoGnocchiDay.

Un evento che, tra gusto, eccellenze e cultura gastronomica, conferma ancora una volta Sorrento come palcoscenico d’eccellenza per la cucina italiana.