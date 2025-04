Giornata regionale dell’invecchiamento attivo: la Puglia celebra esperienza, partecipazione e comunità

Si è tenuto questa mattina nel capoluogo pugliese l’evento celebrativo della, istituita dallain concomitanza con la nascita della scienziata. Un’occasione importante per promuovere il valore sociale degli anziani e riflettere sulle politiche pubbliche dedicate all’invecchiamento sano e partecipato.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e del Terzo Settore. Tra i presenti: Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia; Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare; Ettore Attolini, direttore dell’Area Innovazione di Sistema e Qualità di A.Re.S.S. Puglia; Francesco Barbabella dell’IRCCS INRCA; Maria Giovanna Fralonardo, presidente nazionale della Federuni; Davide Giove, portavoce del Forum del Terzo Settore e Enzo Lezzi, segretario generale SPI FNP CISL Puglia.

Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha potenziato il proprio impegno sul tema, grazie alla sinergia tra il Dipartimento Welfare e A.Re.S.S. Puglia. Nell’ambito del programma più recente, sono stati stanziati 450.000 euro per il finanziamento di 56 progetti promossi da Enti del Terzo Settore e Università della Terza Età, distribuiti su tutto il territorio regionale. Ulteriori risorse saranno rese disponibili per lo scorrimento della graduatoria.

I progetti spaziano da laboratori culturali e artigianali, a percorsi di teatroterapia, inclusione digitale, attività motorie all’aperto, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico, psicologico e relazionale della popolazione anziana. In coerenza con le nuove direttive introdotte dal D.Lgs. 29/2024, la Puglia punta a costruire comunità inclusive e intergenerazionali, valorizzando gli anziani come portatori di esperienza e sapere.

“L’invecchiamento attivo non è solo una sfida demografica, ma un’opportunità per ripensare in chiave inclusiva le nostre comunità” – ha dichiarato Ruggiero Mennea. “Con la Legge 16/2019, la Regione ha tracciato una visione strategica che oggi trova concretezza attraverso progetti, bandi e un forte dialogo interistituzionale”.