La Deejay Ten arriva a Bari: corsa, musica e divertimento il 27 aprile

ph_Carlo Mogiani

BARI – Dopo l’esordio torinese, la Deejay Ten – la celebre corsa non competitiva ideata da Linus e firmata Radio Deejay – fa tappa a Bari per il secondo appuntamento dell’edizione 2025. L’evento si svolgerà domenica 27 aprile, con partenza alle 9:30 da Corso Vittorio Emanuele II, e promette una giornata di sport, allegria e condivisione tra le strade più iconiche del capoluogo pugliese.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bari, è aperta a tutti: corridori esperti, appassionati, famiglie e curiosi, con due percorsi – da 10 km e da 5 km – pensati per tutte le età e livelli di allenamento. La 10 km è riservata a partecipanti over 16, mentre la 5 km è accessibile anche ai bambini.

Un evento per tutti, senza cronometro (ma con tanto entusiasmo)

La corsa sarà inaugurata da Linus, voce storica di Radio Deejay, accompagnato da altri volti noti della radio: Matteo Curti, Diego Passoni, Furio e Giorgio del Trio Medusa, oltre a Rudy Zerbi e Laura Antonini, in diretta dal Deejay Village allestito in Piazza della Libertà, cuore pulsante dell’evento.

L’appuntamento vuole essere inclusivo e festoso, senza spirito agonistico, ma con la voglia di riscoprire la città in modo nuovo e partecipato. I partecipanti correranno con le magliette ufficiali – verde per la 10 km, azzurro per la 5 km – attraversando il lungomare, il centro storico e i luoghi simbolo della città.

Percorsi suggestivi e sicuri

Entrambe le distanze prenderanno il via da Corso Vittorio Emanuele II, dirigendosi verso Corso Vittorio Veneto, passando accanto al Castello Svevo. La 5 km effettuerà il giro di boa su via Brigata Regina, mentre la 10 km proseguirà fino a Largo Colonnello Trizio, per poi costeggiare l’intero litorale cittadino – da Lungomare De Tullio fino a Lungomare Perotti, con ritorno sullo stesso tracciato.

Deejay Village: sport e musica al centro della città

Il Deejay Village, attivo sabato 26 aprile (dalle 10:00 alle 19:00) e domenica 27 (dalle 7:00 alle 8:30), sarà il punto di raccolta per ritiro pettorali e t-shirt, ma anche luogo di aggregazione, animazione, musica e attività proposte dagli sponsor.

Iscrizioni e kit di partecipazione

L’iscrizione costa:

€15,00 per la 10 km e la 5 km (dai 13 anni in su),

€10,00 per i bambini fino a 12 anni (5 km ufficiale).

Il pacco gara comprende: maglia ufficiale, pettorale, chip per rilevamento cronometrico, assicurazione, medaglia, e sacca ristoro.

Le iscrizioni sono aperte su: https://deejayten.deejay.it/

Prossime tappe

Dopo Bari, la Deejay Ten proseguirà:

Treviso , il 18 maggio ,

Milano, per il gran finale, il 12 ottobre.

📍 Info in breve

📅 Data: 27 aprile 2025

🕤 Orario: Partenza ore 9:30

📍 Partenza e arrivo: Corso Vittorio Emanuele II, Bari

👕 Maglia ufficiale: Verde (10 km), Azzurra (5 km)

💵 Quota di partecipazione: €15 (dai 13 anni in su), €10 (bambini under 12)

🌐 Iscrizioni online: deejayten.deejay.it