Giulia Mei arriva in Puglia con il suo nuovo tour

Giulia Mei prosegue con i concerti in tutta Italia del “IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE” TOUR, prodotto e distribuito da Locusta Booking.

Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porta sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth. Il live è pensato come un flusso di coscienza, una narrazione ricca anche di brani strumentali che accompagnano la strada tra una canzone e l'altra, tra uno stato d'animo e l'altro, tra il minimal e il caos più totale.

Giulia racconta: «Mi piace pensare che chi partecipa a un mio concerto possa provare tutti gli stati d'animo possibili, belli o brutti, positivi o negativi che siano, non importa, purchè ci sia un contatto tra me e chi ascolta. Non vedo la mia musica come una cosa che io consegno, ma come un dialogo, un interscambio, un rapporto umano, e un rapporto è vero solo quando tutte le parti sono coinvolte.»

Durante il tour Giulia Mei presenterà i brani che l’hanno fatta conoscere in questi anni ma anche e soprattutto le canzoni del nuovo album, IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE, che contiene i precedenti singoli La Vita È Brutta, H&M e ovviamente Bandiera.

Il nuovo lavoro in studio di Giulia Mei, è stato prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo e ospita interventi di Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.

Giulia Mei racconta: «Volevo solo fare un disco pieno di vita ordinaria, il diario di una bambina che parla di tutto senza preoccuparsi della forma, senza sovrastrutture, volevo colorare fuori dai bordi, giocare. Questo disco per me è una dichiarazione d'amore al disordine che non mi sono mai concessa per paura, a quella curiosità infantile che non mi ha mai abbandonata, a quel divergere che mi ha fatto sbagliare strada tutte le volte che ho avuto bisogno di liberarmi dalle pressioni esterne della “musica che funziona”. Ma questo disco è dedicato a chi non sa funzionare, se non coi propri unici ingranaggi, e a chi ascolta tutto come se non avesse mai ascoltato niente.»









TOUR 2025: CALENDARIO DATE IN AGGIORNAMENTO





•⁠ MERCOLEDÌ ⁠9 APRILE PARMA COLONNE 28

•⁠ VENERDÌ ⁠11 APRILE TARANTO SPAZIOPORTO

•⁠ SABATO ⁠12 APRILE CONVERSANO (BA) CASA DELLE ARTI

•⁠ DOMENICA ⁠13 APRILE ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) PREVIEW SUNNY PEOPLE FEST

•⁠ GIOVEDÌ ⁠17 APRILE PALERMO CANDELAI

•⁠ VENERDÌ ⁠18 APRILE RAGUSA FUORI SALOTTO

•⁠ MERCOLEDÌ ⁠30 APRILE ROMA MONK

•⁠ SABATO ⁠31 MAGGIO PADOVA PADOVA PRIDE

•⁠ DOMENICA ⁠01 GIUGNO IMPRUNETA (FI) CASA DEL POPOLO

•⁠ GIOVEDÌ ⁠5 GIUGNO CAGLIARI ATENEIKA

•⁠ ⁠SABATO 14 GIUGNO SUASA (AN) W! FESTIVAL

•⁠ ⁠SABATO 26 LUGLIO ASSISI RIVEROCK

•⁠ ⁠GIOVEDÌ 21 AGOSTO CALATAFIMI (TP) SEGESTA TEATRO FESTIVAL