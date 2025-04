Graciela Sáez, online il video del nuovo singolo “Soy de Argentina”

L’artista argentina poliedrica Graciela Sáez presenta con orgoglio il suo secondo videoclip musicale intitolato “Soy de Argentina”, una canzone scritta e interpretata da lei stessa che celebra l’identità, l’orgoglio e l’emozione che il calcio risveglia nel cuore del popolo argentino.

“Mi sono ispirata al tifoso argentino, a colui che vive il calcio con una passione che non si spiega, si sente”, racconta Graciela. “A Milano, dove vivo, ho trovato un punto di ritrovo con altri argentini: le riunioni, i cori, le bandiere... quel legame che ci fa sentire ancora a casa, anche se siamo a migliaia di chilometri di distanza.”

Ogni parola e strofa di “Soy de Argentina” è stata scritta con autentica emozione, come un viaggio sensoriale che fa rivivere l’euforia di sentirsi parte di qualcosa di più grande: la patria. Quell’emozione prende vita anche nelle immagini del videoclip, girato inizialmente al Timbao Multiespacio di Villa Carlos Paz, per poi continuare nel leggendario Stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, scenario dei Mondiali del 1978 e simbolo eterno della gloria nazionale.

Proprio lì, dove gioca la Nazionale, sono state girate le scene più significative, capaci di trasmettere l’anima del tifoso argentino in tutta la sua intensità. Questa nuova uscita segue il suo primo brano musicale, “El partido de fútbol”, una reinterpretazione del classico del 1962 interpretato originariamente da Rita Pavone. Con “Soy de Argentina”, Graciela compie un passo ulteriore: comporre da zero, cantare parole proprie e trasmettere la sua essenza attraverso la musica. Entrambi i progetti sono stati realizzati in collaborazione con il produttore musicale Pierluigi Cerin, con il supporto della casa discografica Orangle Records e della Digital Label Myo Records.

Graciela Sáez, nata a Córdoba (Argentina) e residente a Milano, continua ad ampliare la sua carriera artistica come attrice, regista, produttrice e fondatrice dell’evento internazionale Milano Golden Fashion, oltre a presiedere l’associazione culturale Orizzonte sul Futuro.