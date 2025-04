Grottaglie si prepara al convegno sul Decreto Legislativo 62/2024: nuove prospettive per la disabilità

Il Decreto fornisce inoltre precise indicazioni sull'applicazione dell'accomodamento ragionevole, prevedendo modifiche e adattamenti necessari in tutti i contesti di vita per garantire il pieno esercizio dei diritti. Introduce anche un sistema di sostegni personalizzati, graduati in base alle necessità individuali: lievi, medi o intensivi, secondo le esigenze specifiche.



Il convegno sarà moderato da Vincenzo Bovino, Presidente della Cooperativa Futura DAST, con i saluti istituzionali del Sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò, e dell'assessora alle politiche sociali, Ida De Carolis.

Interverranno come relatori il dottor Marco Urago, neuropsichiatra infantile, e il dottor Domenico Casciano, membro della Segreteria Scientifica ANFAS regionale.



L'iniziativa mira a sensibilizzare e informare la comunità locale sulle recenti riforme in materia di disabilità, promuovendo una cultura inclusiva e il rispetto dei diritti. Un impegno che la Cooperativa Futura DAST porta avanti quotidianamente da anni nell'assistenza alle persone con disabilità.

GROTTAGLIE - Il 29 aprile 2025 alle ore 17:00, la sala consiliare del Comune di Grottaglie ospiterà un evento di grande rilevanza: il convegno intitolato "Decreto Disabilità: punti Chiave e tempi", organizzato dalla Cooperativa Futura DAST ONLUS. L'incontro approfondirà le novità introdotte dal Decreto Legislativo 62/2024, importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone con disabilità in Italia.Approvato il 3 maggio 2024, il Decreto Legislativo 62/2024 attua la Legge delega n. 227/2021 e riscrive l'articolo 3 della Legge 104/92, ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU. La riforma segna un cambio di paradigma: dalla concezione puramente medica a una visione che riconosce nelle barriere sociali e ambientali i principali ostacoli alla piena partecipazione delle persone con disabilità nella società.Tra le principali innovazioni del Decreto spicca la valutazione multidimensionale, un approccio che considera la persona nella sua interezza, integrando aspetti fisici, psicologici, sociali e ambientali. Questo metodo permetterà di elaborare progetti di vita individuali personalizzati e partecipati, finalizzati a promuovere autonomia e inclusione sociale.