“Trani in Festa” – Il Crocifisso e le Tradizioni: il format di VISIT-TRANI APS - ETS che punta sulla identità e sul senso della comunità tranesi

ph_Ippolito Vania

Nel 1480, in una delle tante incursioni turche che affliggevano le coste tranesi, il convento di Santa Maria di Colonna fu oggetto di predoni e, si narra, che portarono via col loro bottino anche il Sacro Crocifisso, che avrebbe, in quella disperata circostanza, operato più di un miracolo.In un primo momento, una volta imbarcato, il Crocefisso avrebbe reso pesante ed immobile la barca, suscitando l'ira dell'equipaggio che, pur di disfarsene, dopo averlo preso a colpi di scimitarra, lo gettò in mare.A questo punto, il Crocifisso volle tornare alla sua terra e si lasciò trasportare dalle onde sulla costa del lungomare di Colonna, là dove ora sorge una cappella.Da allora, come ogni anno, i tranesi festeggiano questa ricorrenza il 3 maggio, tra fede e allegria, seguendo dalle sponde del lungomare il trasporto del Crocefisso, che avviene via mare dalla penisola di Colonna fino allo sbarco al Porto.Tradizionalmente le famiglie tranesi organizzavano pranzi al sacco o vere e proprie tavolate sul mare, portando teglie di pasta al forno e ricci di mare da consumare al sole della primavera.L’associazione Visit Trani APS ETS (associazione che riunisce operatori delle strutture ricettive e di coloro che offrono servizi finalizzati a promuovere l'offerta turistica di Trani), con il patrocinio della Città di Trani, propone il progetto “Trani in Festa – Il Crocifisso e Le Tradizioni” per rievocare proprio quello spirito di semplice convivialità che da secoli ha animato questa festa, il giorno 3 maggio 2025 dalle ore 11,00 alle 16,00 presso il fortino S. Antonio nella Villa Comunale.L’idea è di offrire un servizio di noleggio, con un minimo contributo (5 euro), di tavoli e sedie, da prenotare con anticipo e fino ad esaurimento posti presso Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (info 0883500044).Il luogo da allestire con queste tavolate, dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, sarà l’area nell’immediate vicinanze dell’arco che porta al Fortino di Sant’Antonio (nella zona pianeggiante), punto strategico come nessun altro, per assistere allo sbarco; in attesa del quale sarà possibile ascoltare il racconto della storia e delle tradizioni legate a questa festa.Le famiglie, i gruppi, i turisti che avranno prenotato i tavoli, provvederanno autonomamente al loro allestimento e alle vivande da consumare. Tutte le attività saranno documentate sui social network a cura di Visit Trani. Per chi lo vorrà, inoltre, sarà possibile partecipare alla raccolta su dei bigliettini di frasi e detti popolari che riguardano la Croce di Colonna e, più in generale, le tradizioni tranesi. Tutte le frasi raccolte saranno poi pubblicate sui social.«Questo format al suo debutto – dichiara il presidente di Visit Trani Francesco Anzelmo - potrà essere riproposto anche in anni successivi, eventualmente allargando le aree da allestire con i tavoli ad altre zone della villa, del braccio o del lungomare. Puntiamo sulla tranesità tra sacro e conviviale per unire la comunità e attrarre visitatori per questa che è una tradizione squisitamente nostra».